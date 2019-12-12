У Росії попрощалися з Юрієм Лужковим: хто із зірок прийшов

У четвер, 12 грудня, в московському храмі Христа Спасителя пройшла церемонія прощання з колишнім мером столиці Росії Юрієм Лужковим.

Його провели в останню путь у закритій труні за бажанням родичів. Попрощатися з Лужковим, крім політиків та чиновників, прийшли й багато зірок з російського шоу-бізнесу. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто з них був помічений на похоронах ексмера.

Юрій Лужков Фото: eadaily.com

Похорони Юрія Лужкова Фото: Сергій Бобильов/ТАСС

Одними з тих знаменитостей, хто прийшов вшанувати пам'ять покійного, були відомий модельєр Валентин Юдашкін та актор Геннадій Хазанов. Останній приніс до гробу Лужкова пишний букет білих троянд.

Валентин Юдашкін Фото: Сергій Бобильов/ТАСС

Геннадій Хазанов Фото: Сергій Бобильов/ТАСС

Також на траурній церемонії була й співачка Надія Бабкіна. Вона поклала до гробу квіти і висловилася про те, яким пам'ятає колишнього керівника.

"Дорогий Юрію Михайловичу, нескінченна вам подяка за те, що ви були чудовим керівником з людським обличчям. Ви любили людей і думали про життя. Величезним задоволенням було бути з вами. Ви були масштабним керівником, російським політиком, людиною, якій відомі всі сподівання. За життя я встигла сказати вам слова подяки. Вічна вам пам'ять", — передає слова Бабкіної видання Teleprogramma.

Надія Бабкіна Фото: Сергій Бобильов/ТАСС

Крім того, вшанувати пам'ять політика прибув генеральний директор "Першого каналу" Костянтин Ернст. І співачка Аніта Цой з чоловіком.

Костянтин Ернст Фото: Сергій Бобильов/ТАСС

Аніта Цой опублікувала фото з похорону Лужкова Фото: instagram/anitatsoy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський продюсер Барі Алібасов прокоментував смерть ексмера столиці РФ Юрія Лужкова. Він поділився фото з Юрієм Михайловичем і зазначив, що з його приходом "Москва засяяла яскравим світлом".

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