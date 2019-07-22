У Росії померла зірка знаменитого фільму Гайдая

У Росії помер актор Денис Кміт, який зіграв одну з головних ролей в знаменитій кінокомедії Леоніда Гайдая "Спортлото - 82".
Про це на своїй сторінці в Facebook написав продюсер В'ячеслав Шмиров. "Три з лишком десятиліття після травми хребта він був прикутий до інвалідного крісла, а три місяці тому не стало його легендарної мами - фотохудожника Галини Кміт", - повідомив він в мережі.
Кміт помер на 60-му році життя. Він був прикутий до інвалідного крісла після травми хребта, отриманої в армії, куди актор відправився незабаром після зйомок в "Спортлото-82".
Денис Кміт
Кадр з фільму "Спортлото-82"
Так виглядав Кміт в останні роки життя
ТАСС
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі помер відомий 29-річний ведучий з Дніпра Євген Щербаков. Чоловік випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в яку тільки недавно заселився. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть.
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