У Росії померла зірка знаменитого фільму Гайдая

У Росії помер актор Денис Кміт, який зіграв одну з головних ролей в знаменитій кінокомедії Леоніда Гайдая "Спортлото - 82".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав продюсер В'ячеслав Шмиров. "Три з лишком десятиліття після травми хребта він був прикутий до інвалідного крісла, а три місяці тому не стало його легендарної мами - фотохудожника Галини Кміт", - повідомив він в мережі.

Кміт помер на 60-му році життя. Він був прикутий до інвалідного крісла після травми хребта, отриманої в армії, куди актор відправився незабаром після зйомок в "Спортлото-82".

Денис Кміт Кадр з фільму "Спортлото-82"

Так виглядав Кміт в останні роки життя ТАСС

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі помер відомий 29-річний ведучий з Дніпра Євген Щербаков. Чоловік випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в яку тільки недавно заселився. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть.

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