У Началової був рак: розкрилися нові обставини смерті співачки

Російська співачка Юлія Началова незадовго до смерті боролася з онкологічним захворюванням – лімфомою.

Про це розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде" телеведучий Єгор Іващенко, який дружив з артисткою та був її підопічним на шоу "Один в один".

"Мені здалося, що спілкування зі мною стало для Юлі своєрідною сповіддю. Мені здається, вона передчувала, що піде. Юля розповідала мені такі подробиці свого життя, які, напевно, тільки лікарю можна розповісти. Навіть батькам не завжди розкажеш", – зізнався Іващенко.

За його словами, Началова завжди говорила про страшні речі з дитячою безпосередністю і посмішкою на губах.

"Я думаю, вона до кінця не розуміла всю серйозність ситуації. Юля розповіла, що напередодні зйомок вона перемогла онкологічне захворювання. З її слів, лікарі діагностували лімфому на ранніх стадіях, тому вона впоралася з нею досить швидко", – уточнив телеведучий.

Юлія Началова і Єгор Іващенко Instagram @ julianachalova

Він припустив, що у Юлії міг бути ослаблений імунітет після хіміотерапії, хоча Іващенко не впевнений, чи проходила співачка цю процедуру, і як у цілому вона боролася з цією хворобою.

"Про це вона розповіла мені особисто, додавши, що відчуває себе добре, але все одно хвилюється за своє життя. Розмова була приблизно місяць тому. Мабуть, вона відчувала, що наближається непростий етап у її житті, але як і всі ми, не передбачала такий сумний результат. Думаю, Юля віддавала всю себе глядачам, закриваючи очі на своє здоров'я. Вона, звичайно, проходила реабілітацію, спостерігалася у лікарів, але все одно ставила сцену вище за своє здоров'я", – наголосив Іващенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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