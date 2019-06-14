У Москві попрощалися з померлою зіркою шоу "Голос"

У Москві, 13 червня, проводили в останню путь учасника популярного вокального шоу "Голос" Олексія Сафіуліна, який помер у власній ванній.
За даними СтарХіт, прощання відбулося в Храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, куди прийшли друзі та рідні виконавця.
Відспівування почалося о 10:30. Попрощатися з другом дитинства прийшла співачка Пелагея в темних окулярах. В руках вона тримала букет з червоних квітів і ялинових гілок. Родичі не влаштовували світське прощання. На церемонії було близько 40 осіб з оточення Сафіуліна.
Пелагея на похоронах Олексія Сафіуліна
Прощання тривало годину. Пелагея обняла вдову артиста, яка не відходила від гробу, однією з останніх і довго ридала.
Похорон Олексія Сафіуліна
Церемонія прощання з Сафіукліним
Олексія Сафіуліна поховали
Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло Олексія Сафіуліна знайшли у ванній. Причиною смерті став серцевий напад, спровокувати який могла аномальна спека, а також перевтома і хронічне недосипання.
На момент смерті артисту було 44 роки, у нього залишилися дружина, з якою він прожив 19 років, і двоє дітей. Пелагея прокоментувала смерть музиканта, написавши, зворушливий пост про цю людину.
Пізніше в мережі спливла остання пісня, яку він виконав. Слова в ній виявилися пророчими.
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