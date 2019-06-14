ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/люди

У Москві попрощалися з померлою зіркою шоу "Голос"

3.1тЧитати матеріал російською

У Москві, 13 червня, проводили в останню путь учасника популярного вокального шоу "Голос" Олексія Сафіуліна, який помер у власній ванній.

За даними СтарХіт, прощання відбулося в Храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, куди прийшли друзі та рідні виконавця.

Відспівування почалося о 10:30. Попрощатися з другом дитинства прийшла співачка Пелагея в темних окулярах. В руках вона тримала букет з червоних квітів і ялинових гілок. Родичі не влаштовували світське прощання. На церемонії було близько 40 осіб з оточення Сафіуліна.

Пелагея на похоронах Олексія Сафіуліна

Пелагея на похоронах Олексія Сафіуліна

Новини
Померла актриса із серіалу "Секс і місто"

Прощання тривало годину. Пелагея обняла вдову артиста, яка не відходила від гробу, однією з останніх і довго ридала.

Похорон Олексія Сафіуліна

Похорон Олексія Сафіуліна

Церемонія прощання з Сафіукліним

Церемонія прощання з Сафіукліним

Олексія Сафіуліна поховали

Олексія Сафіуліна поховали

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло Олексія Сафіуліна знайшли у ванній. Причиною смерті став серцевий напад, спровокувати який могла аномальна спека, а також перевтома і хронічне недосипання.

На момент смерті артисту було 44 роки, у нього залишилися дружина, з якою він прожив 19 років, і двоє дітей. Пелагея прокоментувала смерть музиканта, написавши, зворушливий пост про цю людину.

Пізніше в мережі спливла остання пісня, яку він виконав. Слова в ній виявилися пророчими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМосква
Теги
похороншоу-бизнесНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel