У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

У Москві почалася церемонія прощання з відомим музикантом Віллі Токарєвим. Шансоньє поховають на Калитніковському кладовищі.

Так, біля будівлі, в якій відбудеться церемонія, зібралися журналісти та шанувальники артиста. На вулиці звучать пісні музиканта, а біля входу стоїть охорона. Пряму трансляцію веде канал "360".

Скріншот з відео

На церемонію прощання прибув друг і колега по сцені Токарєва Михайло Шуфутинський. Він трохи поспілкувався з журналістами.

"Ніколи нікого не продав, і не зрадив. Ось такий був дивовижний чоловік", - сказав Шуфутинський

На питання про те, яка в нього улюблена пісня Токарєва, він відповів: "Вам навіщо це? Ми прощаємося з людиною".

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Співак Ян Марті також прибув на церемонію прощання.

"Це непоправна втрата. Віллі Іванович Токарев - це був дійсно пласт культури. Він був неповторний", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.

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