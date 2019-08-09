У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

У Москві почалася церемонія прощання з відомим музикантом Віллі Токарєвим. Шансоньє поховають на Калитніковському кладовищі.
Так, біля будівлі, в якій відбудеться церемонія, зібралися журналісти та шанувальники артиста. На вулиці звучать пісні музиканта, а біля входу стоїть охорона. Пряму трансляцію веде канал "360".
Скріншот з відео
На церемонію прощання прибув друг і колега по сцені Токарєва Михайло Шуфутинський. Він трохи поспілкувався з журналістами.
"Ніколи нікого не продав, і не зрадив. Ось такий був дивовижний чоловік", - сказав Шуфутинський
На питання про те, яка в нього улюблена пісня Токарєва, він відповів: "Вам навіщо це? Ми прощаємося з людиною".
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Співак Ян Марті також прибув на церемонію прощання.
"Це непоправна втрата. Віллі Іванович Токарев - це був дійсно пласт культури. Він був неповторний", - сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.
Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!