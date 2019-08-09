Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Читати матеріал російською

У Москві почалася церемонія прощання з відомим музикантом Віллі Токарєвим. Шансоньє поховають на Калитніковському кладовищі.

Так, біля будівлі, в якій відбудеться церемонія, зібралися журналісти та шанувальники артиста. На вулиці звучать пісні музиканта, а біля входу стоїть охорона. Пряму трансляцію веде канал "360".

У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим
У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Скріншот з відео

Новини
Віллі Токарєв помер: у ЗМІ сказали, що могло вбити шансоньє

На церемонію прощання прибув друг і колега по сцені Токарєва Михайло Шуфутинський. Він трохи поспілкувався з журналістами.

"Ніколи нікого не продав, і не зрадив. Ось такий був дивовижний чоловік", - сказав Шуфутинський

На питання про те, яка в нього улюблена пісня Токарєва, він відповів: "Вам навіщо це? Ми прощаємося з людиною".

У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Скріншот з відео

У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Скріншот з відео

У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Скріншот з відео

Співак Ян Марті також прибув на церемонію прощання.

"Це непоправна втрата. Віллі Іванович Токарев - це був дійсно пласт культури. Він був неповторний", - сказав він.

У Москві почалася церемонія прощання з Віллі Токаревим

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередньою інформацією, Токарев помер через онкологічне захворювання. Кілька тижнів тому музикант потрапив до лікарні. Що примітно, в травні в ЗМІ також з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...