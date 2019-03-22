У мережі з'явилося фото Носкова після страшної хвороби

Російський музикант Микола Носков, який у 2017 році пережив інсульт, вперше вийшов на публіку після страшної хвороби. Артист прийшов на презентацію пісні In Your Eyes співака IVAN.
Знімки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував російський продюсер Йосип Пригожин.
Hello.ru
"Те, що Микола Носков прийшов підтримати молодого рок-виконавця, саме собою є цінним, але сьогодні вдвічі дорожче, тому що Микола останнім часом вкрай рідко з'являється на публіці... Від себе хочу сказати величезне спасибі Віктору Дробишу, який допомагає зараз Миколі Носкову повернутися в творчий лад", — написав Пригожин.
Вчора був особливий вечір. На презентації диска неймовірно талановитого артиста @ivan__rock щасливий був знову зустрітися з легендарним і одним з моїх улюблених артистів Миколою Носковим. Мене з ним дуже багато що пов'язує -Потужний минуле, а саме 8 років спільної роботи. Ми випустили разом кілька альбомів, зняли багато кліпів на пісні, які стали визнаними хітами. Гордий тим, що мені вдалося тоді переконати всіх, хто працював на телебаченні і радіо, взяти в ефір шедеври у виконанні цього видатного музиканта, а деякі твори стали сьогодні вже класикою, такі, як наприклад: "Я люблю тебе це здорово". Те, що микола Носков прийшов підтримати молодого рок-виконавця, саме по собі є цінним, але сьогодні дорого подвійно, тому що Микола останнім часом вкрай рідко з'являється на публіці. Від себе хочу сказати величезне спасибі Віктору Дробишу, який допомагає зараз Миколі Носкову повернутися в творчий лад. Хлопці, ви молодці vdrobysh
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