У мережі з'явилося фото Носкова після страшної хвороби

Російський музикант Микола Носков, який у 2017 році пережив інсульт, вперше вийшов на публіку після страшної хвороби. Артист прийшов на презентацію пісні In Your Eyes співака IVAN.

Знімки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував російський продюсер Йосип Пригожин.

Hello.ru

"Те, що Микола Носков прийшов підтримати молодого рок-виконавця, саме собою є цінним, але сьогодні вдвічі дорожче, тому що Микола останнім часом вкрай рідко з'являється на публіці... Від себе хочу сказати величезне спасибі Віктору Дробишу, який допомагає зараз Миколі Носкову повернутися в творчий лад", — написав Пригожин.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка культового серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк двічі під час зйомок пережила аневризму судин головного мозку, через що їй зробили дві операції. Перший випадок був зафіксований у 2011 році, коли вона тільки почала грати роль Дейенеріс Таргаріен.

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