МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

У мережі з'явилося фото Носкова після страшної хвороби

1.7тЧитати матеріал російською

Російський музикант Микола Носков, який у 2017 році пережив інсульт, вперше вийшов на публіку після страшної хвороби. Артист прийшов на презентацію пісні In Your Eyes співака IVAN.

Знімки на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував російський продюсер Йосип Пригожин.

У мережі з'явилося фото Носкова після страшної хвороби

Hello.ru

Новини
"Галкін помер!" Чоловік Пугачової спровокував гучний скандал через топ-пропагандиста Кремля

"Те, що Микола Носков прийшов підтримати молодого рок-виконавця, саме собою є цінним, але сьогодні вдвічі дорожче, тому що Микола останнім часом вкрай рідко з'являється на публіці... Від себе хочу сказати величезне спасибі Віктору Дробишу, який допомагає зараз Миколі Носкову повернутися в творчий лад", — написав Пригожин.

Вчора був особливий вечір. На презентації диска неймовірно талановитого артиста @ivan__rock щасливий був знову зустрітися з легендарним і одним з моїх улюблених артистів Миколою Носковим. Мене з ним дуже багато що пов'язує -Потужний минуле, а саме 8 років спільної роботи. Ми випустили разом кілька альбомів, зняли багато кліпів на пісні, які стали визнаними хітами. Гордий тим, що мені вдалося тоді переконати всіх, хто працював на телебаченні і радіо, взяти в ефір шедеври у виконанні цього видатного музиканта, а деякі твори стали сьогодні вже класикою, такі, як наприклад: "Я люблю тебе це здорово". Те, що микола Носков прийшов підтримати молодого рок-виконавця, саме по собі є цінним, але сьогодні дорого подвійно, тому що Микола останнім часом вкрай рідко з'являється на публіці. Від себе хочу сказати величезне спасибі Віктору Дробишу, який допомагає зараз Миколі Носкову повернутися в творчий лад. Хлопці, ви молодці vdrobysh

Публікація від iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка культового серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк двічі під час зйомок пережила аневризму судин головного мозку, через що їй зробили дві операції. Перший випадок був зафіксований у 2011 році, коли вона тільки почала грати роль Дейенеріс Таргаріен.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки