У мережі знайшли підтвердження роману Кароль і Балана. Відео

Українська співачка Тіна Кароль і молдавський співак Дан Балан й надалі підігрівають чутки про свій роман.

Так, днями фан-клуб знаменитостей в Instagram опублікував нове відео, в якому були зібрані ніжні обійми і навіть поцілунки артистів.

Дан Балан і Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Зокрема, в ролик потрапили кадри, зняті під час шоу "Голос країни-10". Під час ефірів вокального проекту Тіна й Дан регулярно фліртують один з одним, продовжуючи тільки підігрівати інтерес до їх стосунків.

Так, наприклад, у нарізці моментів у відео показано, як Балан і Кароль обіймаються за лаштунками шоу, а також поцілунок знаменитостей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у восьмому випуску шоу "Голос країни" судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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