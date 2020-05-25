У мережі спливло відео Пригожина з довгим волоссям: як виглядав продюсер

Російський продюсер Максим Фадєєв поділився архівним відео з продюсером Йосипом Пригожиним, на якому той знятий з довгим волоссям.

Відповідний ролик з'явився на особистій сторінці Фадєєва в Instagram.

Йосип Пригожин vm.ru

Так, на відео Пригожин знятий ще в молодості, на зорі своєї сольної кар'єри.

"Хто впізнав цього артиста? Я шокований", – підписав публікацію Фадєєв.

Примітно, що й сам Пригожин відреагував на архівний ролик:

"Я сам шокований".

Незважаючи на те, що відео викликало ажіотаж у мережі, більшість користувачів практично відразу впізнали Пригожина.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував скарги продюсера Йосипа Пригожина на важке життя артистів під час карантину.

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