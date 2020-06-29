У мережі спливло фото з таємного весілля 66-річного Макаревича

У мережі показали рідкісний знімок з весілля російського рок-музиканта, лідера гурту "Машина часу" Андрія Макаревича.

Так, 66-річний артист таємно одружився в грудні 2019 року, у квітні 2020 він вперше розповів про це публіці. Знімок оприлюднений на Telegram-каналі "НеМалахов"

Дружиною Макаревича стала 36-річна Ейнат Кляйн – ізраїльська журналістка, фотограф і гід. Кляйн – четверта офіційна дружина Макаревича.

Фото з таємного весілля Макаревича Telegram-канал "НеМалахов"

Музикант також оприлюднив деталі їх таємного весілля. За його словами, він не афішував урочистість і провів його в тісному колі найближчих. Однак секрету з цього пара також не робила. Весілля відбулося в Яффі, Ізраїль.

"Ейнат хотіла, щоб було красиво і по-єврейськи. Вона приголомшливо все організувала, я не брав участі. Усього було людей 40 – ми запросили найближчих московських і ізраїльських друзів. Усе відбувалося в Яффі, в чудовому старовинному інтер'єрі, з чудовим шеф-кухарем, чудовими винами. І я переконався, що одружився з перфекціоністкою", – зазначив музикант.

Також Макаревич додав, що коли навколо його одруження виник ажіотаж у пресі – це його дуже насмішило.

"Ми не робили жодного такого секрету, але російська жовта преса, мабуть, зовсім втратила нюх і проворонила цю історію – мене це дуже влаштовувало. І тільки пізніше, коли я в якомусь інтерв'ю згадав дружину, вони сполохалися. Це було дуже смішно", – розповів співак.

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