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18 травня • оновлено в 12:08
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У мережі спливло фото Аллегрової без перуки й макіяжу: як виглядає співачка

30.1т
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У мережі з'явилася фотографія 68-річної російської співачки Ірини Аллегрової без звичного сценічного образу: без яскравого макіяжу й перуки.

Відповідним фото поділився друг артистки, співак Олександр Богданович. Знімок був опублікований у фан-акаунті зірки в Instagram.

Ірина Аллегрова

Ірина Аллегрова

vladtime.ru

На фотографії Аллегрова позує в чорній майці, білих штанах і з скуйовдженим темним волоссям поруч зі своїми друзями. При цьому, Ірина сфотографована без яскравого макіяжу та звичних білих локонів.

У мережі відзначається, що невідомо, якого саме року знімок. Однак повідомляється, що фотографія була зроблена в Майамі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірина Аллегрова вийшла в світ в сміливій сукні з дуже глибоким декольте. Так, на сцені Ірина з'явилася в довгій чорній сукні з паєтками і глибоким вирізом до пупка. Примітно, що під вбрання співачка вирішила не одягати білизну.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ірина Аллегрова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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