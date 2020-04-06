У мережі розкрили справжнє ім'я Меган Маркл. Фото документа

У мережі опублікували свідоцтво про народження сина принца Гаррі і Меган Маркл, де написано справжнє ім'я герцогині.

У свідоцтві вказано, що батьком Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора є "Його Королівська Високість Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський", а матір'ю – "Рейчел Меган, принцеса Великобританії". Про це повідомляє видання Mirror.

У документі також зазначено, що принц Арчі народився і приватній лікарні Портленд в Вестмінстері. Як зазначає видання, доба перебування в цьому пологовому будинку коштує 25 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

Через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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