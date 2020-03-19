У мережі показали дивне відео з Пугачовою в інвалідному візку

У мережі показали відео, на якому російська співачка Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв пересуваються на інвалідних візках. Як виявилося, ролик був знятий кілька років тому в день народження артистки.

Відео опублікували на фан-акаунті Алли Пугачової в соціальній мережі Instagram.

На кадрах можна побачити, як Пугачову і Леонтьєва вивозять на інвалідних візках на сцену. Допомагали пересуватися артистам комік Максим Галкін і співак Микола Басков. Разом вони виконали популярну композицію "Пізно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова розбурхала мережу показавши свою нову сумку. Так, шанувальникам артистки аксесуар нагадав жіночі статеві органи.

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