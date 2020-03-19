У мережі показали дивне відео з Пугачовою в інвалідному візку

У мережі показали відео, на якому російська співачка Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв пересуваються на інвалідних візках. Як виявилося, ролик був знятий кілька років тому в день народження артистки.
Відео опублікували на фан-акаунті Алли Пугачової в соціальній мережі Instagram.
На кадрах можна побачити, як Пугачову і Леонтьєва вивозять на інвалідних візках на сцену. Допомагали пересуватися артистам комік Максим Галкін і співак Микола Басков. Разом вони виконали популярну композицію "Пізно".
З Днем народження! Легендарний @ valera_leontiev✨❤️ Валерій Якович, міцного вам здоров'я, творчого натхнення і дай Бог ще багато-багато років нас радувати своєю творчістю. Ура !!!! 🎉🎂🎁🎈 # валерійлеонтьев # леонтьев # аллапугачева # пугачева # аллапугачёва # Пугачова # ільярезнік # різник # пізно #allapugacheva #pugacheva #valeryleontiev #leontiev #music #pop #russia #moscow # жіваялегенда # легенда #legend # legenda # примадонна ## primadonna #prima # велікаяпевіца # велікаяактріса # великий # любімийпевец #singer
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова розбурхала мережу показавши свою нову сумку. Так, шанувальникам артистки аксесуар нагадав жіночі статеві органи.
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