У мережі "поховали" Кікабідзе: артист відповів непристойним жестом

Відомий радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе відповів відповів непристойним жестом на фейки про його смерть, які поширювали ЗМІ.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував красномовне фото, на якому живий та цілком здоровий показує у відповідь середній палець тим, хто встиг його "поховати".

"Як сказав великий Марк Твен: Чутки про мою смерть дуже перебільшені", – підписав він під фотографією.

Кікабідзе показав середній палець у відповідь на фейк про його смерть Facebook Вахтанга Кікабідзе

За даними інформагентства "Інтерфакс", інформація про смерть Кікабідзе з'явилася в соціальних мережах. У це повірили навіть учасники опозиційного мітингу, який проходив біля будівлі парламенту в Тбілісі. Пізніше протестувальники вибачилися через те, що інформація виявилася помилковою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня 2018 року Кікабідзе відсвяткував свій ювілей. Йому виповнилося 80 років. Він неодноразово висловлював критичну позицію щодо Росії та виступів у цій країні. У 2015 році, після анексії Криму, він сказав, що більше не виступатиме, тому що росіяни його хочуть побити, до того ж після такого соромно дивитися в очі онукам.

Крім того, артист називав президента РФ Володимира Путіна загарбником. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Російські ЗМІ також поширювали після цього фейк про те, що артист давав концерт у РФ за 40 тисяч євро. На це він різко відповів, що не збирається повертатися туди "ні ногою, ні д*пою".

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