"У мене чоловік актор": ЗМІ дізналися про таємне заняття дружини Кошового

На урочистих заходах присвячених Дню Незалежності України перша леді Олена Зеленська з'явилася в білій сукні від українського бренду PICO. Як з'ясували ЗМІ, засновницею і дизайнером цієї марки є Ксенія Кошова — дружина актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового.

Зеленська звернулася до Кошової за допомогою за декілька днів до свята і попросила пошити сукню в стислі терміни. Про це повідомляє "КП в Україні".

Сама Кошова не розповідає і не афішує того, що є дружиною коміка. Коли журналісти запитали, чому Зеленська звернулася саме до неї, та відповіла, що їхні чоловіки раніше працювали разом.

На запитання про те, ким працює її чоловік, Кошова відповіла — актором.

"Загалом, це Женя Кошовий. Я особливо не люблю цим хвалитися і не користуюся тим, що я дружина відомої людини", — сказала дизайнер.

Вона зазначила, що перша леді звернулася до неї за декілька днів до Дня Незалежності.

"Нам показали картинку, як вбрання приблизно має виглядати. Пошиття сукні з двома примірками зайняло два з половиною дні. Це було дуже термінове і досить складне замовлення. Були побажання щодо фасону, довжини рукава, подолу. Тому Олена до мене й звернулася", — додала Кошова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вже неодноразово обирала білу гаму на урочисті заходи. Нещодавно вона зустріла дружину прем'єр-міністра Ізраїлю в стриманій світлій сукні й туфлях-човниках.

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