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"У мене чоловік актор": ЗМІ дізналися про таємне заняття дружини Кошового

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На урочистих заходах присвячених Дню Незалежності України перша леді Олена Зеленська з'явилася в білій сукні від українського бренду PICO. Як з'ясували ЗМІ, засновницею і дизайнером цієї марки є Ксенія Кошова — дружина актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового.

Зеленська звернулася до Кошової за допомогою за декілька днів до свята і попросила пошити сукню в стислі терміни. Про це повідомляє "КП в Україні".

"У мене чоловік актор": ЗМІ дізналися про таємне заняття дружини Кошового
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Сама Кошова не розповідає і не афішує того, що є дружиною коміка. Коли журналісти запитали, чому Зеленська звернулася саме до неї, та відповіла, що їхні чоловіки раніше працювали разом.

На запитання про те, ким працює її чоловік, Кошова відповіла — актором.

"Загалом, це Женя Кошовий. Я особливо не люблю цим хвалитися і не користуюся тим, що я дружина відомої людини", — сказала дизайнер.

"У мене чоловік актор": ЗМІ дізналися про таємне заняття дружини Кошового

Вона зазначила, що перша леді звернулася до неї за декілька днів до Дня Незалежності.

"Нам показали картинку, як вбрання приблизно має виглядати. Пошиття сукні з двома примірками зайняло два з половиною дні. Це було дуже термінове і досить складне замовлення. Були побажання щодо фасону, довжини рукава, подолу. Тому Олена до мене й звернулася", — додала Кошова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вже неодноразово обирала білу гаму на урочисті заходи. Нещодавно вона зустріла дружину прем'єр-міністра Ізраїлю в стриманій світлій сукні й туфлях-човниках.

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Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
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