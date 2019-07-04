У Маслякова відбирають КВН: скільки він там заробляє

Стало відомо скільки заробив засновник КВН Олександр Масляков, навколо якого останнім часом часто розгораються скандали.

Згідно з представленими в податкову інспекцію даними, активи телевізійного творчого об'єднання "АМіК", яке належить Маслякову та його дружині, на 2017 рік склали 1,7 млрд рублів. Про це повідомляє видання "Собеседник".

Олександр Масляков Комерсант

Головний дохід "АМіК" – це створення контенту для "Першого каналу". За непідтвердженими даними за одну передачу Масляков отримує 250 – 400 тисяч доларів. За сезон компанія може заробити 7 млн 600 тисяч доларів.

У 1997 році Масляков в Роспатенті зареєстрував на ТОВ "АМіК" товарний знак "КВН". Без згоди "АМіК" використовувати назву "КВН" не можна.

Масляков allWomens

"За всі ігри КВН команди-учасниці платять внески "АМіК". Вони залежать від рівня ліги. Якщо це найнижча регіональна ліга, то це 3 тисячі рублів, якщо центральна – 30 тисяч рублів", - говорить член однієї з команд КВН.

Внесок команда платить за кожну гру, а не за сезон.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Масляков може позбутися прав на володіння "Клубом веселих і кмітливих". Про своє право на "КВН" і претензії до Маслякова заявили представники тележурналіста Сергія Муратова.

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