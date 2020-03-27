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27 березня • оновлено в 09:17
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У Льва Лещенка коронавірус: головлікар лікарні в Комунарці підтвердив діагноз

2.5т
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Головний лікар лікарні в Комунарці Денис Проценко підтвердив, що у 78-річного російського співака Льва Лещенка, який потрапив до лікарні кілька днів тому, коронавірус.

Про це Проценко написав на своїй сторінці в Facebook.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

vokrug.tv

Так, за словами лікаря, в першу добу після надходження, стан артиста погіршився, однак зараз небезпека минула.

"Лев Лещенко надійшов до нас у стаціонар з клініко-рентгенологічною картиною пневмонії. Після дообстеження була підтверджена короновірусна етіологія пневмонії. У першу добу після надходження стан пацієнта погіршився – наросла задишка й знизилися показники оксигенації крові. У зв'язку з цим ми продовжили лікування в умовах відділення реанімації. На сьогоднішній день стан пацієнта стабільний і він не потребує додаткового кисню, ми плануємо продовжити його лікування в госпітальному відділенні", – пише Проценко.

Зазначимо, що Лев Лещенко – популярний радянський і російський естрадний співак, педагог вокалу. Народний артист РРФСР. За роки своєї творчості Лещенко дав близько 10 тисяч концертів і записав понад 700 пісень, найвідомішими з яких є "День Перемоги" та "Прощай".

Лев Лещенко

Лев Лещенко

gazeta.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак і композитор Ігор Ніколаєв був доставлений в лікарню в Комунаці з підозрою на коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Он все равно скоро помрёт какая разница от чего
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