Друг відомого радянського співака Льва Лещенка, який був госпіталізований з підозрою на коронавірус, розповів, де артист міг заразитися.

Так, у коментарі Teleptogramma.pro чоловік заявив, що Лещенко не так давно їздив на гастролі до США й Канади.

Лев Лещенко mordovmedia.ru

Крім того, повертаючись додому в Росію, співак не зміг прилетіти відразу в Москву через погодні умови, тому його літак приземлився у французькому Марселі.

Лев Лещенко mk.ru

Примітно, що раніше, в коментарі виданню Сіб.фм, Лещенко розкритикував людей, які панікують через коронавірус, і заявив, що в Америці все спокійно:

"Я щойно прилетів з Америки і поки нічого не знаю про проблеми в шоу-бізнесі. На мені нічого не відбилося ще. В Америці все спокійно. Там істерії з приводу коронавірусу немає. Всі ресторани повні. На концертах у мене були аншлаги. Не треба нагнітати! Паніка нікому не потрібна. Я взагалі вважаю, що все це спеціально робиться – нагнітається страх. Хто цим займається – не можу сказати, я не політик і не фінансист. Але мені здається, що ситуація створена штучно. І найкращий спосіб уникнути важких наслідків – зберігати спокій і гарний настрій. Продовжувати жити так, як жили до всього цього".

Лев Лещенко starhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенка з підозрою на коронавірус.

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