У Красноярську (РФ) під час концерту співачка Анастасія Вишневська впала в оркестрову яму і зламала ногу, проте продовжила виконувати пісню.

Це сталося на губернаторському прийомі на честь 8 березня. Відповідне відео зняв один із глядачів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"360" пише, що Вишневська виконувала пісню Алли Пугачової "100 годин щастя". Артистка пояснила, що попереду сцени не було вказівних моніторів, тому вона не помітила її краю.

Анастасія Вишневська зламала ногу на сцені Колаж

"Біль відчула, я лежала вся в синцях на животі біля підніжжя диригентського пульта і зрозуміла, що музичний програш пройшов і треба вступати, співати. Я просто піднесла мікрофон і почала лежачи на животі співати. Співала-співала і зрозуміла, що яма їде наверх, і зрозуміла – пора вставати. Тобто я співала, піднялася, підійшла до пульту диригентського і, наскільки це було можливо, я співала до кінця", – розповіла Вишневська.

Дівчина підкреслила, що співала в живу, без фонограми. Співачку госпіталізували, вона чекає операції.

Анастасія Вишневська Newslab

Як писав OBOZREVATEL, раніше американська співачка Мадонна впала зі стільця під час свого виступу в Парижі й розридалася від болю прямо на сцені.

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