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16 березня • оновлено в 10:21
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У Голлівуді підрахували збитки від коронавірусу

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Експерти The Hollywood Reporter підрахували, що через спалах нового китайського коронавірусу COVID-19 Голлівуд може втратити близько $20 млрд.

Так, за їхніми словами, на це вказує те, що зараз кінотеатри вже переносять покази фільмів. На даний момент фінансові втрати американської кіноіндустрії вже склали 7 мільярдів доларів зборів з кінопрокату. Про це говориться на офіційному сайті видання.

Голлівуд втратить $20 млрд через коронавірус

Фото: wikipedia.org

Зазначається, що зокрема, довелося перенести прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Очікується, що кінокомпанії можуть втратити через це $30 – 50 млн.

Кадр з фільму "Не час помирати"

Кадр з фільму "Не час помирати"

Фото: film.ru

Крім того, за словами видання, втратити частину своїх доходів можуть і кіностудії, що відклали знімальний процес своїх стрічок. До речі, Disney буде втрачати $300 – 350 в день через припинення зйомок фільму "Русалочка".

Холлі Бейлі стане новою русалочкой Аріель

Холлі Бейлі стане новою русалочкой Аріель

Фото: cosmo.ru

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.

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Автор
Крістіна Долматова
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