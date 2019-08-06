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У Дженніфер Лопес розстебнувся костюм на сцені в Москві: відео

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У американської співачки Дженніфер Лопес під час концерту в Москві розстебнувся комбінезон.

Так, інцидент стався, коли зірка виконувала пісню Is not It Funny. Відео було опубліковано в мережі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

У Дженніфер Лопес розстебнувся костюм на сцені в Москві: відео

Дженіфер Лопес

Фото: spletnik.ru

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Зазначимо, що артистка настільки активно рухалася, що лямка на її комбінезоні просто не витримала. У Лопес оголилося одне стегно, але вона продовжила виступ. Закінчивши композицію, співачка відійшла в сторону і пристебнули деталь на місце.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем — бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара має намір зіграти весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб. У своєму Instagram Лопес опублікувала знімок обручки.

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Особа
Дженіфер Лопес
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Ш. Олег
Ш. Олег
Какой ужас! После этого мир больше никогда не будет прежним! :)
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