У Дженніфер Лопес розстебнувся костюм на сцені в Москві: відео

У американської співачки Дженніфер Лопес під час концерту в Москві розстебнувся комбінезон.

Так, інцидент стався, коли зірка виконувала пісню Is not It Funny. Відео було опубліковано в мережі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дженіфер Лопес Фото: spletnik.ru

Зазначимо, що артистка настільки активно рухалася, що лямка на її комбінезоні просто не витримала. У Лопес оголилося одне стегно, але вона продовжила виступ. Закінчивши композицію, співачка відійшла в сторону і пристебнули деталь на місце.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем — бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара має намір зіграти весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб. У своєму Instagram Лопес опублікувала знімок обручки.

