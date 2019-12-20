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20 грудня • оновлено в 10:30
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"У 90-ті так розводили людей на гроші": Пригожин атакував сестру Фріске, яка стала її копією

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Російський продюсер Йосип Пригожин різко висловився про сестру Жанни Фріске Наталю, яка вирішила завоювати шоу-бізнес.

Так, нещодавно жінка презентувала свою нову пісню. Заради прем'єри Наталя зробила нову зачіску і одягла ефектну сукню, ставши точною копією своєї знаменитої сестри. У коментарі КП Пригожин прокоментував перевтілення Фріске.

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

cosmo.ru

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Зокрема, продюсер скептично налаштований щодо кар'єри Наталії в шоу-бізнесі.

"Я стільки років працюю і все одно не втомлююся дивуватися тому, що твориться в шоу-бізнесі. Зрозуміло, що їй ніхто не може заборонити використовувати прізвище Фріске або повторити її образ. Більш того, завжди знайдуться ті, хто порадить це зробити, адже стати копією — це найпростіша бізнес-модель, легкий спосіб заробітку. Ось тільки замінити Жанну буде дуже складно, тому що вона оригінал, вона сама себе зробила ", — говорить Пригожин.

"І вичавлювати по краплі з її популярності — це просто смішно! Знаєте, це схоже на гру в наперстки. У дев'яності так розводили людей на гроші, а сьогодні це роблять в шоу-бізнесі", — додав продюсер.

Наталія Фріске

Наталія Фріске

Instagram Наталії Фріске

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини співачки Жанни Фріске, хотів убити його. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак телеведучий заявив, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Наталія Фріске Йосип Пригожин
Місце
Росія
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