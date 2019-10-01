"Твої вовчиці з тобою!" У мережі тонко потролили скандал навколо Винника

Популярна в Україні відеоблогерка тонко посміялася над скандалом навколо співака Олега Винника.

Так, у новому ролику Галя із Запоріжжя розповідає, що вона начальниця ЖЕКу, і всі її співробітниці "течуть від Винника", на якого накинулися ні за що, адже він "говорив про мир". Відповідне відео на сторінці "Баба і кіт" у Facebook викликало ажіотаж в мережі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Галя із Запоріжжя потролила скандал навколо Винника

"Кривдять бідного, нападають, промивають кістки йому. А через що весь цей кипиш. Те, що він у відео в якомусь знявся. Я пошукала, ось там ось, в інтернеті, в "Одноклассниках", у "ВКонтакті", що пишуть. То пишуть же, що він за мир зняв це відео. ми, українці, дуже миролюбна нація. Ми повинні показати Росії навпаки, що ми за мир!" – сказала вона зі сльозами в голосі.

Галя додала, що в Україні "нічого немає, газу свого немає", тому треба "якось дружити з Росією, налагоджувати відносини".

"Так що не переживай, Олегу, ми, твої вовчиці з тобою, ми тебе підтримуємо! Не віримо ми, що ти продався. Ти за Україну, ти патріот, ти наш вожак. У нас всі дівки у ЖЕКу за тобою течуть. Мені теж 59 років, я теж любою твою творчість. Так, прямо, ах", – сказала Галя.

У мережі посміялися над відео, заявивши, що обожнюють її тонкий гумор. "Обожнюю її тонкий стьоб", "Її очі випромінювали тепле світло та інші комунальні послуги", "Неперевершена", "Кожне ваше відео – круте! Дякую за ваше почуття гумору", – відреагували користувачі.

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