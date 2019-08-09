"Тверезою не виступала!" У Росії розгорівся скандал навколо популярної співачки

У Росії розгорівся гучний скандал через скасування виступу співачки Наргіз (Закірова) в Ростові-на-Дону.

"Для мене і моєї команди це стало новиною, так як ми збиралися виїхати сьогодні ввечері, незважаючи на ризики і ситуацію, яка почалася ще 16 липня 2019 року, коли я отримала офіційний документ про намір лейблу "MALFA" заборонити мені виконувати музичні твори Максима Фадєєва, документ про розірвання контракту з лейблом", – писала рокерка в Instagram.

Що примітно, компанія-організатор зазнала суттєвих збитків. Мало того, що вони оплатили в повному обсязі гонорар артистці, проживання, переліт та інші затрати. Але ще й була організована рекламна компанія, щоби мешканці міста дізналися про приїзд виконавиці. Збиток склав близько 2 млн рублів.

Наргіз instagram / nargizzakirova_official

Як стала відомо, причиною скасування концерту виявився конфлікт між Наргиз та її продюсером Максимом Фадєєвим. Видання "Комсомольская правда" повідомляє, що вони розірвали контракт. Зірковий промоутер Сергій Лавров пояснив, причиною всьому виявився банальний алкоголізм співачки.

Наргіз і Фадєєв instagram / nargizzakirova_official

"Наргіз живе в якомусь паралельному світі, завжди була відірвана від реальності. Я з нею відпрацював дуже багато, зробив їй понад ста концертів, плюс шоу в Крокусі. І я весь час боявся, що співачка не вийде на сцену, зірве концерт. І Максим Фадєєв теж частенько не міг з нею зв'язатися, вона просто не виходила на зв'язок, пропадала. Вся справа в тому, що артистка тверезою не виходила на сцену. Вона брала пляшку віскі й так весь концерт за неї трималася", – зізнався Лавров.

Він додав, що співачка замінила пляшку, коли почалися проблеми з директорами концертних майданчиків, на "газовану воду", куди заливала спиртні напої.

"Так, щоб ніхто не зрозумів, що вона п'є на сцені. І так кожен день. Вона так напивалися, що часом не те, що співати, говорити не могла", – розповів він.

За словами промоутера, співачка закатувала істерики на рівному місці, палила в заборонених місцях, а іншим доводилося платити за неї штрафи. "Максим, мабуть, втомився від витівок артистки", – підсумував він.

Наргіз і Фадєєв instagram / nargizzakirova_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно популярна українська співачка Ірина Федішин виявилася в центрі скандалу. Вона виступала на концерті в Харкові, де також засвітився з агітацією екс-регіонал Володимир Мисик.

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