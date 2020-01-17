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17 січня • оновлено в 08:33
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Турчинов засвітився на концерті українського рок-гурту. Фото

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Колишній секретар РНБО України Олександр Турчинов відвідав концерт українського гурту OT VINTA, який відбувся 16 січня в Києві.

Про це розповів сам Турчинов, опублікувавши знімки на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

uanova.net

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Так, на одній з фотографій екс-секретар РНБО сфотографований разом з учасниками гурту.

"Класний був концерт. OT VINTAодин з моїх наулюбленіших гуртів. Слухайте українське!",підписав кадр Турчинов.

Також у своїй соцмережі екс-секретар РНБО зробив ще одну публікацію, в якій показав і інші фото з концерту:

"Лідер гурту OT VINTA, музикант, поет і художник Юрій Григорович Журавель і його найкраща команда дали неймовірний за енергетикою концерт сьогодні в Києві. Українська музика, українські пісні – це дійсно круто. Всі, хто сьогодні були в Докер пабі, можуть це підтвердити!"

Олександр Турчинов на концерті гурту OT VINTA

Олександр Турчинов на концерті гурту OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

Олександр Турчинов на концерті гурту OT VINTA

Олександр Турчинов на концерті гурту OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

Олександр Турчинов на концерті гурту OT VINTA

Олександр Турчинов на концерті гурту OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

OT VINTA

OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нардеп і музикант Святослав Вакарчук до кінця 2020 року може разом з "Океаном Ельзи" випустити новий альбом гурту. Політик зазначив, що робота над новими піснями йде досить активно.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну у Дурчинова давно от винта крышу сносит и к группе с таким же названием это не имеет никакого отношения.
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