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"Це якась с*ака!" Тодоренко розповіла про значні проблеми зі здоров'ям

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Українська провідна Регіна Тодоренко поділилася тривожними новинами про проблеми зі здоров'ям.

Так, молода мама поскаржилася на погане самопочуття, що серйозно заважає їй у роботі. Про це вона написала в Instagram.

Регіна вказала, що не може дозволити собі лікарняний, так як від неї залежать сотні людей.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Elle.ua

"Це якась с*ака, як каже моя мама! У мене поспіль 8 знімальних днів, зміни по 10-12 годин, я просто не можу собі дозволити випасти з обойми, адже в кожної з робіт задіяні сотні людей. Якщо я захворію, то просто підведу когось на десятки тисяч доларів..." – поскаржилася Тодоренко.

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Також вона додала, що причина проблем зі здоров'ям – щільний графік і материнство.

"Я всіляко намагалася загартувати свій організм! Але навіть будучи супервитривалою, на імунітет мами це не поширюється. Що робити?" – запитала спантеличена Регіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
Тег
шоу-бизнес
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