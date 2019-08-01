"Це якась с*ака!" Тодоренко розповіла про значні проблеми зі здоров'ям

Українська провідна Регіна Тодоренко поділилася тривожними новинами про проблеми зі здоров'ям.

Так, молода мама поскаржилася на погане самопочуття, що серйозно заважає їй у роботі. Про це вона написала в Instagram.

Регіна вказала, що не може дозволити собі лікарняний, так як від неї залежать сотні людей.

Регіна Тодоренко Elle.ua

"Це якась с*ака, як каже моя мама! У мене поспіль 8 знімальних днів, зміни по 10-12 годин, я просто не можу собі дозволити випасти з обойми, адже в кожної з робіт задіяні сотні людей. Якщо я захворію, то просто підведу когось на десятки тисяч доларів..." – поскаржилася Тодоренко.

Також вона додала, що причина проблем зі здоров'ям – щільний графік і материнство.

"Я всіляко намагалася загартувати свій організм! Але навіть будучи супервитривалою, на імунітет мами це не поширюється. Що робити?" – запитала спантеличена Регіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від російського співака Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваного торжества.

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