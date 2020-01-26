"Це в рот брати?" Бочкарьова відзначилася в вульгарному відео

Відома актриса Наталя Бочкарьова, яка нещодавно потрапила в кокаїновий скандал, з'явилася на відео зі штучним чоловічим статевим органом.

Зірка серіалу "Щасливі разом" на відпочинку в одному з магазинів знайшла предмет, схожий на фалоімітатор, і дуже їм зацікавилася.

"... Мило? Карамель? Можливо, це карамель? Це що? Треба митися ним, або може в рот брати?", - запитала артистка.

ВІдео доступне у телеграм-каналі актриси та на серсісі Тік Ток.

@ natalia.bochkareva Одного разу в Тайланде😂 # Бочкарьова # натальябочкарева # тіктокрекомендаціі # топтікток # забирайся # мило # Тайланд ♬ original sound - natalia.bochkareva

Як писав OBOZREVATEL раніше, стало відомо, як Наталя Бочкарьова розплатилася за кокаїн.

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