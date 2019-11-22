"Це тато Тільди?" Лобода знову засвітилася з Ліндеманном

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала постер, на якому вона лежить на руках учасника проекту Lindemann Петера Тегтрена.

Також на ньому з'явився і Тілль Ліндеманн. Фото Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram.

1news.az

Тегтрен зображений в скафандрі космонавта, Лобода зображена в легкому платті. Також на плакаті під назвою Frau & Mann, присутні Тілль Ліндеманн і Петер Стормаре.

F&M - другий студійний альбом німецько-шведського дуету Lindemann. Він вийде в п'ятницю, 22 листопада.

"А чому ти на руках у Петера?", "А чому Лобода не на руках Тилля?", "Дуже красиво", "Це тато Тільди?", "Чекаємо дует", "Фільм про вашу любов?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент артистка незаміжня, виховує двох дочок і продовжує свою музичну кар'єру. Тільки тепер переважно виступаючи в Росії. Крім того, Лободі приписують роман з лідером німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

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