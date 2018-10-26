''Це прекрасний фінал'': опубліковано невідоме раніше інтерв'ю Поплавської

Зірки гумористичного проекту "Дизель шоу" присвятили 26 жовтня загиблій у ДТП артистці Марині Поплавській випуск.

У мережі вже з'явилося повне відео концерту на ICTV, (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки). А видання "КП в Україні" оприлюднило неопубліковані філософські цитати знаменитої актриси, які надали в прес-службі телеканалу.

Про людей

"Я не хочу ускладнювати життя іншим людям, їм і без мене складно. Я вважаю так: люди, будьте простішими! Це правда. Я завжди говорила - навіть якщо всі відвернуться, і мене любитимуть маленькі серця моїх двох племінниць і моя сестра, мені цього вистачить. Для мене це - весь світ, і я буду щаслива. Я не кривлю душею".

Про сцену

"Одного разу я зрозуміла: щоб зробити продукт високої якості, не можна приносити в колектив свої особисті проблеми і спочивати на лаврах минулої слави. Тому кожного разу шукаєш себе, шукаєш ролі, шукаєш нові підходи до цієї ролі. Іноді банально складно запам'ятати таку кількість тексту. Доводиться змушувати себе і ламати через коліно. Але ми намагаємося. Тому що, як-то кажуть, можна і пророків потроху критикувати".

Про школу

"Я дуже трепетно ставлюся до своєї роботи в школі. Тому що люди мені вірили, я завойовувала категорії, стала вчителем-методистом. Велике їм за це спасибі. Може, я і не такий великий методист, як педагоги минулого. Ми - сучасні вчителі, вчимо не так піднесено, чи що, не так пафосно. Але ми вчимо життю, що чекає на дітей. Не хотілося б, щоб вони дивилися на світ крізь рожеві окуляри. Хоча... Бачити небо в алмазах - це теж класно!"

Про славу

"Сьогодні ми іноді самі не встигаємо купити квитки на "Дизель Шоу". З одного боку, дуже приємно, коли люди заздалегідь бронюють місця. Значить, вони кайфують від того, що ми робимо. А з іншого - ти розумієш, що на тобі лежить велика відповідальність. І намагаєшся робити по максимуму".

Про чоловіків

"З точки зору зовнішності, мій типаж - Дольф Лундгрен і Антоніо Бандерас. А яка чоловіча привабливість і чоловіче начало були в Євгенії Євстигнєєвої у фільмі "Нічні забави"! Але якщо людина з гумором, то і Денні де Віто красень. Найголовніше - бути з вогнем в очах".

Про емансипації

"Не хочу почуватися себе з чоловіками, як Проня Прокопівна: пам'ятайте – "Як прийняти - сидячи-лежачи?". А чоловіка, щоб просто було кому полку прибити, я ніколи не шукала. По-перше, як дочка столяра, і сама можу прибити. А, по-друге, сьогодні для цього певні служби є".

Про красу

"Я вірю в хімію почуттів. І в те, що людину треба приймати безмежно. А ось бігати навколо мене з рулеткою не треба. Я й так знаю, що я - красива жінка".

Про щирість

"Потрібно завжди все промовляти, навіть свої почуття. Для мене немає заборонених тем. Я завжди відкрита. Поговорити про життя? – Давайте про життя. Про кілограми? – Про кілограми теж добре".

Про "Дизель Шоу"

"На найпершій зустрічі кимось із продюсерів було сказано пророчі слова. Мовляв, хлопці, якщо ми поставимося до затії серйозно, це буде справою нашого життя. Так і вийшло. Сьогодні для мене "Дизель" – як хороший підсумок творчих дерзань юності, плавний перехід із КВНу до шоу. Для мене це прекрасний фінал. Хоча для когось, можливо, тільки початок".

Повний випуск: Концерт пам'яті Марини Поплавської - "Дизель Шоу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 жовтня, о 6:43 на Житомирській трасі автобус із акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася у Київській області біля села Мила. У результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них — лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов і одна з провідних актрис Яна Глущенко.

У понеділок, 22 жовтня, Марину Поплавську поховали у її рідному місті — Житомирі. За день до цього з артисткою також попрощалися у Києві.