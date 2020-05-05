Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Це підриває мозок!" Go_A зробили заяву про скасування Євробачення

2.4т
Читати матеріал російською

Український гурт Go_A, який представить Україну на Євробаченні-2021, зробив заяву про скасування пісенного конкурсу у 2020 році.

Так, за словами артистів, після того, як шоу перенесли через пандемію коронавірусу, все кардинально змінилося. Наприклад, вони взяли участь в альтернативній онлайн-версії пісенного шоу, яку провели в Ісландії. Артисти зазначили, що раніше б і не могли уявити такого і "це підриває мозок". Про це повідомляє видання "КП в Україні".

Група Go_A

Група Go_A

Фото: instagram/go_a_band

"Євробачення зараз унікальне! У нас не буде голосування, але ми потрапили на Євробачення, якого ніколи не було. Дуже цікаво спостерігати, як учасники виходять з непростих ситуацій. До скасування у нас все було розписано: дедлайни, графіки... Зараз все відбувається в інших умовах. Це підриває мозок, але таке історична подія запам'ятається надовго", – поділилася солістка гурту Катерина Павленко.

До речі, в альтернативному Євробаченні Ісландії Go_A стали переможцями другого епізоду онлайн-шоу, набравши 40 очок. У першому епізоді лідером став співак Diodato з Італії, в третьому – ісландський гурт Daði og Gagnamagnið. У загальному рейтингу Україна займає третє місце.

Група Go_A

Група Go_A

Фото: instagram/go_a_band

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Нідерланди отримали право на проведення пісенного конкурсу після перемоги Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

  • У 2020 році Україну на Євробаченні повинен був представити гурт Go_A, який переміг в Національному відборі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Go_A
Теги
Євробачення шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
80
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги