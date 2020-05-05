"Це підриває мозок!" Go_A зробили заяву про скасування Євробачення

Український гурт Go_A, який представить Україну на Євробаченні-2021, зробив заяву про скасування пісенного конкурсу у 2020 році.

Так, за словами артистів, після того, як шоу перенесли через пандемію коронавірусу, все кардинально змінилося. Наприклад, вони взяли участь в альтернативній онлайн-версії пісенного шоу, яку провели в Ісландії. Артисти зазначили, що раніше б і не могли уявити такого і "це підриває мозок". Про це повідомляє видання "КП в Україні".

Група Go_A Фото: instagram/go_a_band

"Євробачення зараз унікальне! У нас не буде голосування, але ми потрапили на Євробачення, якого ніколи не було. Дуже цікаво спостерігати, як учасники виходять з непростих ситуацій. До скасування у нас все було розписано: дедлайни, графіки... Зараз все відбувається в інших умовах. Це підриває мозок, але таке історична подія запам'ятається надовго", – поділилася солістка гурту Катерина Павленко.

До речі, в альтернативному Євробаченні Ісландії Go_A стали переможцями другого епізоду онлайн-шоу, набравши 40 очок. У першому епізоді лідером став співак Diodato з Італії, в третьому – ісландський гурт Daði og Gagnamagnið. У загальному рейтингу Україна займає третє місце.

Група Go_A Фото: instagram/go_a_band

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нідерланди отримали право на проведення пісенного конкурсу після перемоги Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019 в Ізраїлі.

У 2020 році Україну на Євробаченні повинен був представити гурт Go_A, який переміг в Національному відборі.

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