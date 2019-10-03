"Це дикість": Пригожин різко висловився про ситуацію з хворобою Заворотнюк

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин висловився про галас навколо онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк.

Так, він обурений тим, що її хворобу коментують всі, кому не лінь: лікарі, друзі, сторонні люди, а також ворожки і чаклуни які приєдналися до них. За словами Пригожина, таким чином вони не дають Заворотнюк спокійно лікуватися, повідомляють "Дни.ру".

"Це дикість сьогоднішнього часу, коли людині не дають спокійно лікуватися, дбати про своє здоров'я. Мені здається, влаштовувати подібні вакханалії взагалі не етично. Я особисто намагаюся не торкатися цієї теми. Мені здається, Настя — дуже хороша людина і посилаю їй всілякі флюїди, щоб вона швидше одужала", — висловився Пригожин.

Анастасія Заворотнюк

Також продюсер додав, що подібний нездоровий інтерес публіки до смерті і хвороби — наслідок популярності. Тому він вважає, що правильніше розповідати про все пресі самим — тоді не буде ніякого терору.

"Завжди до артистів будуть заглядати в замкову щілину, та й сьогодні творчість стала лише гарніром до приватного життя відомої людини, смаженою картоплею. Ось тому правильніше все розповідати пресі самим — коли ти пояснив, то до тебе вже ніхто не пристає. Той же Йосип Кобзон прямо говорив про своє онкологічне захворювання, і ніхто за ним не стежив, не влаштовував телешоу", — зазначив Пригожин.

Анастасія Заворотнюк Фото: mk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!