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10 лютого • оновлено в 19:05
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"Це чмо вже прилаштоване": Степаненко після розлучення з Петросяном пожартувала про сімейне життя

2.6т
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Російська комедійна артистка Олена Степаненко після того, як Євген Петросян покинув її заради молодої коханки, схудла, і почала активно виступати на сцені.

У новому номері Степаненко разом з іншою комедіанткою Оленою Воробєй жартують про "принади" сімейного життя, проблеми з чоловіками і подарунки для них.

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Степаненко пропонує напарниці ідею: дарувати чоловікові шапочку, на якій вишито слово "чмо", і в ній він зможе піти куди завгодно.

"Всі будуть знати, що це чмо вже прилаштоване", - пропонує ексдружина Євгена Петросяна.

У коментарях до відео глядачі помітили, що розлучення не пройшло для Степаненко даремно – вона схудла і стала виглядати краще.

"Олена Степаненко виглядє краще, однозначно", "Степаненко схудла, це добре, а з приводу чоловіка - може бути просто бумеранг", - пишуть її шанувальники.

"Це чмо вже прилаштоване": Степаненко після розлучення з Петросяном пожартувала про сімейне життя
"Це чмо вже прилаштоване": Степаненко після розлучення з Петросяном пожартувала про сімейне життя

Як раніше повідомляв ОBOZREVATEL, суд офіційно розлучив гумориста Євгена Петросяна та Олену Степаненко 16 листопада 2019 року.

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Особа
Євген Петросян
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