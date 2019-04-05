"Це був тріумфальний парад зірок!" Легенди балету Шишпор і Сарафанов влаштували в Києві неймовірне шоу

3-го квітня на підмостки Національного театру опери та балету України вийшли одразу дві зірки світової сцени - прима-балерина Національної опери України Христина Шишпор і легенда світового балету Леонід Сарафанов. Вони об'єдналися, щоб зіграти в двох одноактних спектаклі "Кармен-сюїта" / "Шехеразада".

Прем'єра Михайлівського театру Леоніда Сарафанова запрошують на кращі сцени світу. Тому щільність його графіка важко навіть уявити. Але артист не зміг відмовити Христині Шишпор, яка запропонувала йому дебютувати в головній ролі в спектаклі "Шехеразада", пише видання Starbom.

Навряд чи хтось із зірок світового балету репетирував так, як це робили Шишпор і Сарафанов. Через відстані їм доводилося готуватися по відеотрансляції, спостерігаючи за рухами один одного через екрани комп'ютера.

"Живих" тренувань було всього три. На першому з них зірки балету відчули, що їм ще є над чим попрацювати. Уже на другому тренуванні Шишпор і Сарафанов зробили все, про що домовлялися напередодні, а також врахували зауваження педагогів. А після третього вийшли на сцену Національної опери готовими на всі 100%.

3 квітня глядачі балету спостерігали за неймовірно гармонійним поєднанням техніки, емоцій і сучасного ритму в класичній балетній постановці "Кармен-сюїта" / "Шехеразада".

Професіонали теж залишилися в захваті. "Це був справжній тріумфальний парад зірок. Христині Шишпор недарма довіряють всі топові артисти балету: народний артист Денис Недак, заслужений артист Ян Ваня, зірка світового масштабу Леонід Сарафанов. Тому що вона прекрасний професіонал і балерина, яка викликає інтерес у партнерів і публіки. Її поява завжди гарантує величезну балетну подію на сцені", - сказала після вистави художній керівник балету Національної опери України, народна артистка і професор Аніко Рехвіашвілі.

"Радий, що зміг скоригувати свій графік і прийняти запрошення Христини, щоб взяти участь у створенні сучасного балету на українській сцені", - сказав Леонід Сарафанов.

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