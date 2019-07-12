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"Це було нереально": The Chainsmokers виступили на Atlas Weekend і викликали захват

1.7т Читати матеріал російською

Хедлайнери найбільшого музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходить в Києві з 9 по 14 липня, гурт The Chainsmokers викликали захват своїм виступом.

Так, артисти представили глядачам яскраве шоу. Фотографіями і відео з заходу шанувальники музикантів діляться в соціальних мережах.

The Chainsmokers

The Chainsmokers

Atlas Weekend

Новини
Atlas Weekend 2019: стало відомо, хто замінить хедлайнера A$AP Rocky

"Це було потужно!", "Трохи не помер, просто о**єнно", "Це було не реально", "Кращий день мого життя. The Chainsmokers - це просто не передати словами, стільки любові і вогню, я ще ніколи не бачила", - пишуть в мережі.

"Це було нереально": The Chainsmokers виступили на Atlas Weekend і викликали захват
"Це було нереально": The Chainsmokers виступили на Atlas Weekend і викликали захват
"Це було нереально": The Chainsmokers виступили на Atlas Weekend і викликали захват

Відразу скажу, якщо не збираєтеся слухати ВСЕ ці відео, ви зобов'язані свайпнуть до останнього і прослухати "Zombie", обережно, там мій ультразвук😅 ⠀ Нині ж інше. Нічого не буду говорити. Я до сих пір під враженням, це кращий концерт, ці хлопці порвали моє серце і стиснули його в біт. Перевершили всі очікування. ⠀ Спасибі @atlasweekend @thechainsmokers You have exceeded all my expectations. this is the best concert ever 💔 # atlasweekend2019 #thechainsmokers

Публікація від Dreamer. Christian. Human (@ insomnia.nna)

#thechainsmokers

Публікація від Євген Гейнак (@ e.geynak)

Як рані писав OBOZREVATEL, організатори масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 знайшли заміну хедлайнером A$AP Rocky, якого заарештували через напад на людину. Довгоочікуваного репера замінить виконавець зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.

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Місце
Україна Київ
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