"Це було нереально": The Chainsmokers виступили на Atlas Weekend і викликали захват

Хедлайнери найбільшого музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходить в Києві з 9 по 14 липня, гурт The Chainsmokers викликали захват своїм виступом.

Так, артисти представили глядачам яскраве шоу. Фотографіями і відео з заходу шанувальники музикантів діляться в соціальних мережах.

The Chainsmokers Atlas Weekend

"Це було потужно!", "Трохи не помер, просто о**єнно", "Це було не реально", "Кращий день мого життя. The Chainsmokers - це просто не передати словами, стільки любові і вогню, я ще ніколи не бачила", - пишуть в мережі.

Як рані писав OBOZREVATEL, організатори масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 знайшли заміну хедлайнером A$AP Rocky, якого заарештували через напад на людину. Довгоочікуваного репера замінить виконавець зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.

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