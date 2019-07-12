"Це було нереально": The Chainsmokers виступили на Atlas Weekend і викликали захват

Хедлайнери найбільшого музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходить в Києві з 9 по 14 липня, гурт The Chainsmokers викликали захват своїм виступом.
Так, артисти представили глядачам яскраве шоу. Фотографіями і відео з заходу шанувальники музикантів діляться в соціальних мережах.
The Chainsmokers
Atlas Weekend
"Це було потужно!", "Трохи не помер, просто о**єнно", "Це було не реально", "Кращий день мого життя. The Chainsmokers - це просто не передати словами, стільки любові і вогню, я ще ніколи не бачила", - пишуть в мережі.
Відразу скажу, якщо не збираєтеся слухати ВСЕ ці відео, ви зобов'язані свайпнуть до останнього і прослухати "Zombie", обережно, там мій ультразвук😅 ⠀ Нині ж інше. Нічого не буду говорити. Я до сих пір під враженням, це кращий концерт, ці хлопці порвали моє серце і стиснули його в біт. Перевершили всі очікування. ⠀ Спасибі @atlasweekend @thechainsmokers You have exceeded all my expectations. this is the best concert ever 💔 # atlasweekend2019 #thechainsmokers
Atlas Weekend '19 .🔈🔉🔊The Chainsmokers 🔴🔴🔴 # thechainsmokers # atlasweekend2019 #atlasweekend #livemusic #lifestyle #dj #djmusik #kyivtoday #kyiv #ukraine # летомаленькаяжізнь # лето2019 # ночнаяжізнь # київ # Україна # київ # кіїввденьтавночі # жівойзвук # жівойконцерт #nightclub # діджей # тусня
Як рані писав OBOZREVATEL, організатори масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 знайшли заміну хедлайнером A$AP Rocky, якого заарештували через напад на людину. Довгоочікуваного репера замінить виконавець зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.
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