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28 вересня • оновлено в 18:36
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"Це абсолютно не важливо!" Винник оскандалився заявою на питання, "чий Крим"

14.6т Читати матеріал російською

Український співак Олег Винник, який оскандалився через участь у кліпі з кримнашистами, не зміг відповісти, чий Крим.

Відповідний коментар у артиста намагалися взяти журналісти "Вікна-новини", на що він почав міркувати про російсько-українських відносини (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Винник стверджує, що не давав згоди на участь у кліпі з зірками, які підтримують анексію Криму і війну на Донбасі. За його словами, справи між Україною і Росією "заважають", тому що потрібно думати про мир, а "не шукати якісь підводні камені".

Олег Винник не відповів на питання, "чий Крим"

Олег Винник не відповів на питання, "чий Крим"

Кадр з відео

На питання, чи може Винник переконати своїх шанувальників, що він знає про законну приналежність Криму Україні, співак заявив, що "це абсолютно не важливо".

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"Важливо те, що ти зробиш, твої вчинки. Мені здається, що в першу чергу, ми маємо відповідати за свої вчинки. Стосовно питань про Крим і так далі, можливо сьогодні потрібно дивитися на справу, і взагалі, те, що ми сьогодні маємо, по-іншому. Я нічого не говоритиму, чий Крим. Мені здається, що сьогодні взагалі розмови про це нічого не дають, коли ти вигукуєш – "наш Крим", а він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо те, що маємо. Є факт. І якщо конкретно бути відвертим, за Крим не помер жоден солдат. Що дорого: Крим, Донбас чи Україна?! Я не вважаю, що Крим забрали і він дорожче за все інше, за життя, долю наших українців. Люди загинули в цій "незрозумілій війні", яка називається АТО. Цьому кінця поки що немає", – оскандалився новою заявою Винник.

Користувачі були в гніві через слова артиста. Йому порадили "вити далі", а не коментувати важливі для українців теми.

"Послухайте, що він бекає про акценти", "Що воно верзе. Вив би собі далі", "Відвезіть його на передову", "Іноді краще співати, ніж говорити", – розсердилися українці.

"Це абсолютно не важливо!" Винник оскандалився заявою на питання, "чий Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом з кримнашистами. У зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "Миротворця".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
Теги
скандали шоу-бизнес
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Оказывается Олежек крот КГБ:))
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70rus xxx
70rus xxx
Львов чей,селючье?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Mak Alex, российский. По результатам Великой Отечественной. А что, у кого-то есть претензии?
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Mak Alex
Mak Alex
70rus xxx, Кенигсберг чей деревенщина?
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не дождетесь
не дождетесь
И правильно ткнул. Пять лет кричат: "Крым наш". Так идите и освобождайте.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
не дождетесь, Сами отдадите, как аннексировали, так и вернете.
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