"Це абсолютно не важливо!" Винник оскандалився заявою на питання, "чий Крим"

Український співак Олег Винник, який оскандалився через участь у кліпі з кримнашистами, не зміг відповісти, чий Крим.

Відповідний коментар у артиста намагалися взяти журналісти "Вікна-новини", на що він почав міркувати про російсько-українських відносини (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Винник стверджує, що не давав згоди на участь у кліпі з зірками, які підтримують анексію Криму і війну на Донбасі. За його словами, справи між Україною і Росією "заважають", тому що потрібно думати про мир, а "не шукати якісь підводні камені".

Олег Винник не відповів на питання, "чий Крим" Кадр з відео

На питання, чи може Винник переконати своїх шанувальників, що він знає про законну приналежність Криму Україні, співак заявив, що "це абсолютно не важливо".

"Важливо те, що ти зробиш, твої вчинки. Мені здається, що в першу чергу, ми маємо відповідати за свої вчинки. Стосовно питань про Крим і так далі, можливо сьогодні потрібно дивитися на справу, і взагалі, те, що ми сьогодні маємо, по-іншому. Я нічого не говоритиму, чий Крим. Мені здається, що сьогодні взагалі розмови про це нічого не дають, коли ти вигукуєш – "наш Крим", а він не наш на сьогоднішній день. Ну, ми маємо те, що маємо. Є факт. І якщо конкретно бути відвертим, за Крим не помер жоден солдат. Що дорого: Крим, Донбас чи Україна?! Я не вважаю, що Крим забрали і він дорожче за все інше, за життя, долю наших українців. Люди загинули в цій "незрозумілій війні", яка називається АТО. Цьому кінця поки що немає", – оскандалився новою заявою Винник.

Користувачі були в гніві через слова артиста. Йому порадили "вити далі", а не коментувати важливі для українців теми.

"Послухайте, що він бекає про акценти", "Що воно верзе. Вив би собі далі", "Відвезіть його на передову", "Іноді краще співати, ніж говорити", – розсердилися українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом з кримнашистами. У зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "Миротворця".

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