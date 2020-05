Тріумф України на Євробаченні-2004: як Руслана та її "Дикі танці" підкорили світ

Рівно 16 років тому, 15 травня, представниця України співачка Руслана тріумфально перемогла на Євробаченні-2004. Це була перша перемога нашої країни і всього лише друга її участь у пісенному конкурсі.

Пісня Руслани Wild Dances та яскравий виступ співачки підкорили весь світ, а сама вона після перемоги на Євробаченні отримала звання народної артистки України. OBOZREVATEL пропонує згадати, як відбулася тріумфальна перемога українки, та побачити архівні фото та відео (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Руслана після перемоги на Євробаченні 2004 Пресслужба "Євробачення"

Як Руслана перемогла на Євробаченні-2004

У суботу, 15 травня 2004 року, в Стамбулі завершився 49-й пісенний конкурс "Євробачення-2004". 1-ше місце в ньому тріумфально завоювала Україна. Руслана Лижичко отримала рекордні 280 балів.

Максимальну кількість балів за світового телефонного голосування – 12 – Україні віддали 8 країн: Росія, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина, Ізраїль, Польща та Ісландія.

2-ге місце посів представник Сербії і Чорногорії Желько Йоксимович із композицією Lane moje, 3-тє – представник Греції Сакіс Рувас з композицією Shake it. Росіянка Юлія Савічева з піснею Believe Me отримала 11-те місце. Усього в конкурсі брали участь представники 24 країн.

Руслана на Євробаченні-2004 Пресслужба "Євробачення"

Примітно, що Руслана ретельно готувалася до Євробачення: вивчала конкурентів, проводила рекламні тури за кордоном.

Але головне – шоу Руслани кардинально відрізнялося від виступів інших учасників "Євробачення-2004". Телекоментатор британської студії ВВС назвав Руслану "принцесою-воїном". Пресконференція Руслани також проводилася нестандартно: Руслана вчила журналістів грати на трембіті, всі присутні могли продегустувати українську горілку й сало.

Тріумф в Україні і в світі

Руслана в Туреччині встановила рекорд за кількістю балів за всі 49 років існування конкурсу – 280.

Одночасно з нагородою Євробачення Руслана отримала спеціальну нагороду від преси за підсумками голосування. Пісню Wild Dances було визнано найкращою піснею Євробачення.

Також за Wild Dances Руслана отримала близько 20 золотих і платинових дисків по всьому світу.

Руслана на Євробаченні-2004 facebook.com/ruslana.lyzhychko

У травні 2004 року співачці вручили звання народної артистки України. Крім того, вона отримала в Лас-Вегасі нагороду World Music Awards за найбільшу кількість проданих альбомів Wild Dances у світі та звання Посла доброї волі ООН міжнародної організації UNICEF в Україні.

Пісня Руслани Wild Dances стала частиною комп'ютерної гри GTA4.

