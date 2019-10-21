Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 08:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Вони обрали Росію!" Мухарський запропонував відгородити Донбас стіною

5.6т Читати матеріал російською

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Мій рецепт – вони обрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть у своїй парадигмі "русского міра", – заявив Мухарський в ефірі телеканалу ObozTV.

Телеведучий закликав "не чіпати людей", які "не хочуть в Україну".

"Навіщо ви їм нав'язуєте України? Вони не хочуть, вони хочуть до Росії. У них Жуков герой, а в мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми", – підкреслив він.

Новини
"Чия мова, того країна": Мухарський жорстко пройшовся по російськомовних українцях

На думку Мухарського, зараз українцям "нав'язують деокупацію".

"Не треба деокупацію. Треба швидше будувати вал", – зазначив телеведучий.

"Вони обрали Росію!" Мухарський запропонував відгородити Донбас стіною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ОРДЛО
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
10
Смішно
21
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
На сколь помню,Сеня уже вложил годовой бюджет в стену.Еще одну строить?Так вам никакого МВФ не хватит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel