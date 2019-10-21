"Вони обрали Росію!" Мухарський запропонував відгородити Донбас стіною

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Мій рецепт – вони обрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть у своїй парадигмі "русского міра", – заявив Мухарський в ефірі телеканалу ObozTV.

Телеведучий закликав "не чіпати людей", які "не хочуть в Україну".

"Навіщо ви їм нав'язуєте України? Вони не хочуть, вони хочуть до Росії. У них Жуков герой, а в мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми", – підкреслив він.

На думку Мухарського, зараз українцям "нав'язують деокупацію".

"Не треба деокупацію. Треба швидше будувати вал", – зазначив телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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