"Вони обрали Росію!" Мухарський запропонував відгородити Донбас стіною

Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський запропонував відгородити стіною окуповані райони Донецької і Луганської областей.
"Мій рецепт – вони обрали Росію, нехай залишаються з Росією. Я взагалі проти деокупації Донбасу, я за стіну. Вони залишилися там і нехай живуть у своїй парадигмі "русского міра", – заявив Мухарський в ефірі телеканалу ObozTV.
Телеведучий закликав "не чіпати людей", які "не хочуть в Україну".
"Навіщо ви їм нав'язуєте України? Вони не хочуть, вони хочуть до Росії. У них Жуков герой, а в мене – Бандера. Ми ніколи не зрозуміємо один одного. Це дві різні країни і дві різні парадигми", – підкреслив він.
На думку Мухарського, зараз українцям "нав'язують деокупацію".
"Не треба деокупацію. Треба швидше будувати вал", – зазначив телеведучий.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський ніколи не піде на федералізацію країни і втрату територій.
водночас, Україна прийняла всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.
українська сторона наполягає, що для виконання політичної частини Мінських домовленостей необхідний розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.
в якості альтернативи Мінську-2 розглядається розгортання на Донбасі міжнародної миротворчої місії.
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