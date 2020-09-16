Трагедії Гонгадзе – 20 років: як зараз виглядають його дочки й чим вони займаються

20 років тому зник іменитий український журналіст Георгій Гонгадзе – 16 вересня 2000 року він пішов з роботи і додому вже не повернувся.

На момент загибелі Гонгадзе був 31 рік, у нього була сім'я: молода дружина Мирослава та трирічні доньки-близнята Нана і Соломія. У 2020 році дівчатам виповнилося 23 роки. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як зараз виглядають дочки Георгія і Мирослави Гонгадзе і що про них відомо.

Через рік після загибелі Георгія Гонгадзе, в 2001 році, його вдова разом з дочками Наною і Соломією переїхали в Сполучені Штати Америки.

Дівчата провели дитинство в Вашингтоні. Після закінчення середньої школи вони вступили до престижних вишів: Соломія вирушила вчитися до Великобританії, а Нана залишилася у Вашингтоні.

Примітно, Соломія Гонгадзе вибрала для себе політичне спрямування – вона поступила в Лондонську школу економіки і політичних наук і завдяки своїм успіхам, а також активній громадській діяльності та участі в соціально значущих проєктах увійшла в топ-100 найбільш перспективних студентів Британії. Навчання Соломія Гонгадзе продовжила на магістратурі в Королівському коледжі в Лондоні.

Ще одна дочка Георгія Гонгадзе – Нана – вивчає історію мистецтв в Американському гуманітарному університеті Вашингтона. Також дівчина працює PR-спеціалістом у великій медіакомпанії в США.

Дружина Георгія Гонгадзе Мирослава говорила про дочок таке:

"Я взагалі дивуюся, що вони виросли такими здоровими і сильними людьми. Але звичайно, що є відчуття переживання, є таке загострене почуття відповідальності в них обох. Їм дуже рано довелося стати дорослими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька місяців до зникнення, в червні 2000 року, Георгій Гонгадзе повідомляв, що помітив стеження за собою: невідомі супроводжували журналіста на автомобілі "Жигулі". 2 листопада в Таращанському лісі в 100 кілометрах від Києва було знайдено обезголовлене тіло Гонгадзе.

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