Російський співак Влад Топалов розповів, що у нього дуже запальний характер, а також він швидко втомлюється від проблем і турбот.
Таке зізнання артист зробив у прямому ефірі на сторінці RU.TV в Instagram.
Регіна Тодоренко й Влад Топалов
Instagram @reginatodorenko
Так, за словами Влада, на відміну від Регіни Тодоренко, він не може похвалитися самовладанням і витримкою.
"Дивлячись на мене, дуже легко зрозуміти, коли я втомлююся. Я нервую. Я готовий всіх вбити, здати сина в дитбудинок, піти", – говорить Топалов.
Регіна Тодоренко й Влад Топалов з сином
Instagram @reginatodorenko
У свою чергу, Регіна зізнається, що, якщо бачить, що чоловік втомився, вона бере дитину й вони йдуть в іншу кімната:
"Якщо ми з Майклом бачимо, що тато втомлюється і хоче усамітнитися, ми йдемо в кімнату й граємо, а у нього є час пограти на гітарі, і навпаки".
Регіна Тодоренко з сином
Instagram @reginatodorenko
Крім того, Тодоренко розповіла, що Топалов мріє про ще одну дитину, і, за словами телеведучої, "карантин може якраз посприяти цьому".
Регіна Тодоренко й Влад Топалов
Instagram @reginatodorenko
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Топалов зізнався, що у нього вже півтора року не було інтиму з дружиною Регіною Тодоренко.
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