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16 квітня • оновлено в 14:56
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Топалов поскаржився на сімейні труднощі

3.5т
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Російський співак Влад Топалов розповів, що у нього дуже запальний характер, а також він швидко втомлюється від проблем і турбот.

Таке зізнання артист зробив у прямому ефірі на сторінці RU.TV в Instagram.

Регіна Тодоренко й Влад Топалов

Регіна Тодоренко й Влад Топалов

Instagram @reginatodorenko

Так, за словами Влада, на відміну від Регіни Тодоренко, він не може похвалитися самовладанням і витримкою.

"Дивлячись на мене, дуже легко зрозуміти, коли я втомлююся. Я нервую. Я готовий всіх вбити, здати сина в дитбудинок, піти", – говорить Топалов.

Регіна Тодоренко й Влад Топалов з сином

Регіна Тодоренко й Влад Топалов з сином

Instagram @reginatodorenko

У свою чергу, Регіна зізнається, що, якщо бачить, що чоловік втомився, вона бере дитину й вони йдуть в іншу кімната:

"Якщо ми з Майклом бачимо, що тато втомлюється і хоче усамітнитися, ми йдемо в кімнату й граємо, а у нього є час пограти на гітарі, і навпаки".

Регіна Тодоренко з сином

Регіна Тодоренко з сином

Instagram @reginatodorenko

Крім того, Тодоренко розповіла, що Топалов мріє про ще одну дитину, і, за словами телеведучої, "карантин може якраз посприяти цьому".

Регіна Тодоренко й Влад Топалов

Регіна Тодоренко й Влад Топалов

Instagram @reginatodorenko

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Влад Топалов зізнався, що у нього вже півтора року не було інтиму з дружиною Регіною Тодоренко.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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