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22 травня • оновлено в 15:55
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Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото

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Українська співачка Тіна Кароль поділилася шанувальниками черговим відвертим знімком.

Так, на ньому зірка позувала в розстебнутій білій сорочці, яку одягла на голе тіло. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Тіна Кароль сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нового знімка співачки. Вони засипали її компліментами.

Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото
Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото
Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото
Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Тіна Кароль засвітила пишні груди

Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у відвертій фотосесії

Тіна Кароль у відвертій фотосесії

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола

Тіна Кароль повністю гола

Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Тіна Кароль показала "п'яту точку"

Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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