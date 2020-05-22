Тіна Кароль знялася в сорочці на голе тіло: відверте фото

Українська співачка Тіна Кароль поділилася шанувальниками черговим відвертим знімком.

Так, на ньому зірка позувала в розстебнутій білій сорочці, яку одягла на голе тіло. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль сексуально позує на камеру Фото: instagram/tina_karol

Зазначимо, що фанати прийшли в захват від нового знімка співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Тіна Кароль засвітила пишні груди Фото: instagram/tina_karol

Спокуслива Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль у відвертій фотосесії Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль повністю гола Фото: instagram/tina_karol

Тіна Кароль показала "п'яту точку" Фото: instagram/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль завела мережу апетитними формами в білизні.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!