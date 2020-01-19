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19 січня • оновлено в 21:29
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"Все буде добре. Ми переможемо": спливло інтерв'ю померлої зірки КВН

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За рік до смерті колишній учасник російської команди КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков заявив, що в першу чергу подумав про сім'ю, коли дізнався про свій діагноз.

"Подумав про здоров'я. Що все буде добре, ми переможемо, точно", – сказав він в інтерв'ю ведучому Сергію Берлізову. Ролик був опублікований на його YouTube-каналі 30 грудня 2018 року (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Найголовніше при цьому діагнозі – не здаватися", – продовжив він і подякував за підтримку всім рідним і близьким.

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Тимур Гайдуков

Тимур Гайдуков

Peoples.ru

Найважчим періодом він назвав перший місяць хвороби. "Коли ти здаєш дуже багато аналізів, коли щодень у тебе проходять процедури, ти прокидаєшся в 6 або в 7 ранку, готуєшся, сподіваєшся і віриш, що в тебе будуть хороші показники", – говорив Гайдуков.

Нагадаємо, Тимур Гайдуков помер від гострого лімфобластного лейкозу. У жовтні 2019 року він повідомив про рецидив захворювання.

Тимур Гайдуков на сцені КВН

Тимур Гайдуков на сцені КВН

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, Тимур Гайдуков помер у Москві 19 січня, що викликало хвилю скорботи в мережі.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес видео рак смерть
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