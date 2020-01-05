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5 січня • оновлено в 14:29
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"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику

2.4т
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Російська актриса Настасья Самбурська поділилася новим пікантним знімком з відпочинку на Балі.

Так, на фотографії зірка позує в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси. Завершували образ босоніжки на високих підборах і маленька рожева сумочка.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Instagram @samburskaya

Новини
Самбурська злила в мережу інтимне фото з сином Макаревича

"За хлібом", – таким підписом супроводила знімок Самбурська.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Instagram @samburskaya

У коментарях прихильники засипали зірку компліментами:

"Тіло вогонь", "Супер", "Яка красуня", "Фігура класна", "Шикарна".

"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику
"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику
"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику
"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику
"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику
"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику
"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику

Як раніше писав OBOZREVATEL, Самбурська серйозно отруїлася засобом від застуди. Лікар сказав актрисі, що вона напоролася на підробку.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
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