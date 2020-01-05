"Тіло – вогонь": Самбурська завела мережу гарячим фото в купальнику

Російська актриса Настасья Самбурська поділилася новим пікантним знімком з відпочинку на Балі.

Так, на фотографії зірка позує в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси. Завершували образ босоніжки на високих підборах і маленька рожева сумочка.

Настасья Самбурська Instagram @samburskaya

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"За хлібом", – таким підписом супроводила знімок Самбурська.

Настасья Самбурська Instagram @samburskaya

У коментарях прихильники засипали зірку компліментами:

"Тіло вогонь", "Супер", "Яка красуня", "Фігура класна", "Шикарна".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Самбурська серйозно отруїлася засобом від застуди. Лікар сказав актрисі, що вона напоролася на підробку.

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