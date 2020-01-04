Тіллю Ліндеманну – 57: як виглядав у молодості таємний коханець Лободи

Вокаліст і автор текстів культового німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн 4 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 57 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як артист виглядав у молодості, і нагадати, як почався його ймовірний роман з українською співачкою Світланою Лободою (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

фото: wikipedia.org

Тілль (Дітріх) Ліндеманн виріс у селі Вендіш-Рамбоу, федеральна земля Мекленбург-Форпоммерн (колишня НДР). Батько майбутнього співака Вернер Ліндеманн був відомим в країні дитячим поетом, мати, Бригітта, малювала картини та писала книги.

У Тилля також є сестра, яка молодша за нього на п'ять років. Примітно, що батько Ліндеманна зібрав багату бібліотеку і з ранніх років хлопчик познайомився з творами Михайла Шолохова, Льва Толстого та Чингіза Айтматова. А мама майбутнього музиканта любила пісні Володимира Висоцького.

Тілль Ліндеманн в дитинстві і юності фото: 24smi.org

За спогадами лідера Rammstein, у нього були складні стосунки з батьком. Одна зі сварок батька і 19-річного сина докладно описана в книзі Вернера Ліндеманна "Майк Олдфілд в кріслі-гойдалці". Щоправда, ім'я сина було замінено на "Тіма".

Коли Тіллю було 12 років, його батьки розлучилися і мати вийшла заміж вдруге – за громадянина США. Батько майбутнього музиканта помер у 1993 році через алкогольне отруєння.

Провівши половину дитинства в селі, Тілль освоїв типово сільські спеціальності теслі і кошикаря. З юних років він захоплювався спортом, займався плаванням: у 1978 році був членом збірної НДР на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів. Він повинен був виступати на Олімпіаді '80 у Москві, але це йому не вдалося. Приводом стало те, що він без дозволу залишив готель під час чемпіонату Європи з плавання в Римі. Через травми м'язів живота під час тренування Ліндеманн остаточно пішов з плавання.

фото: 24smi.org

Після смерті батька Ліндеманна товариш Тілля Ріхард Круспе запропонував йому співати в новій групі, яку давно мріяв створити. Сам Тілль тоді дуже здивувався такому проханню, оскільки ніколи не помічав у себе особливих вокальних здібностей. Але Ріхард заявив, що часто чув, як Ліндеманн співає і грає на музичних інструментах, і що з нього вийде відмінний вокаліст. Так Тілль став фронтменом створеної 1994 року в Берліні групи Rammstein. До цього він грав на ударних у панк-рок-групі First Arsch і запрошувався до колективу Feeling B.

Відзначимо, вокаліст не тільки є автором пісень гурту Rammstein, але й випустив збірники своїх віршів: "Messer" ("Ніж", 2002 рік) і "In stillen Nächten" ("В тихій ночі", 2013 рік).

Крім того, Тілль Ліндеманн з 1998 по 2011 роки знімався в кіно, як в епізодичних ролях, так і в повноцінних фільмах-біографіях, де грає самого себе: "Rammstein: Paris!" (2016), "Live aus Berlin" (1998). У 2003-му артист зіграв нетямущого злодія в дитячому фільмі "Пінгвін Амундсен", а в 2004 році знявся в епізодичній ролі захисника тварин в готичному фільмі "Вінсент".

Тілль Ліндеманн у фільмі "Пінгвін Амундсен"

Про особисте життя музиканта відомо, що він був двічі одружений і двічі розлучений, у нього від обох шлюбів по дочці: Нелі і Марія-Луїза. Також з 2011 по 2015 рік музикант зустрічався з моделлю Софією Томаллой. У 2007 році старша дочка, Нелі, народила артистові онука, Фріца Фіделя.

У 2017 році пішли чутки про роман Тілля Ліндеманна з українською співачкою Світланою Лободою. Їхнє знайомство відбулося на міжнародному фестивалі "Жара" в Баку. Світлана і Тілль приділяли один одному особливу увагу. А пізніше сама співачка присвятила Ліндеманну кілька зворушливих постів в Інстаграм.

фото: "Навколо ТВ"

фото: "Навколо ТВ"

Так, наприклад 4 січня 2019 року, в минулий день народження Ліндеманна, Лобода опублікувала фото з музикантом, підписавши його: "З днем народження, мій найкращий в світі доктор".

instagram.com/lobodaofficial

24 травня 2018 року в Лос-Анджелесі в клініці Седарс-Синай у Світлани Лободи народилася донька, яку вона назвала Тільда. І хоча імені батька дитини співачка не розкриває, за чутками, це саме Тілль Ліндеманн. Улітку того ж року музикант неофіційно прибув до Києва, при цьому не повідомивши репортерам про мету свого візиту.

instagram.com/lobodaofficial

До того ж нещодавно Лобода знялася в кліпі у Ліндеманна, де він її, відповідно до сюжету, спробував згвалтувати.

Крім того, в жовтні 2019-го Тілль Ліндеманн був присутній на дні народження Світлани Лободи.

instagram.com/lobodaofficial

А в листопаді 2019 року колишня російська коханка Ліндеманна, яка чотири роки зустрічалася з Тіллем, супроводжуючи його на гастролях, розповіла, як Світлана Лобода відбила у неї співака.

"На тому фестивалі ми були разом. Після того, як він побачив Лободу, здалося, що зійшов з розуму. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім оточуючим. Але гасити її я вже й не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і придумувати, що "Лобода забрала в мене коханого" або щось таке. Мені це зовсім не треба. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою й закінчилося", – розповіла вона.

Сам Тілль так прокоментував ситуацію журналу "ЖАРА Magazine": "Про нас дуже багато пишуть і говорять, але це таємниця двох людей. Я, як джентльмен, ні в якому разі не можу тут нічого коментувати, тому від мене ви нічого не почуєте". А Світлана в інтерв'ю Ксенії Собчак розповіла: "Я не в рабстві, я в коханні. Коли на твоєму шляху зустрічається чоловік, під якого ти можеш прогнутися, з яким ти можеш бути маленькою кішечкою, і тобі хочеться нею бути, якщо це почуття в тобі довго живе".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, у якого гучний роман зі Світланою Лободою і спільна з нею дитина, зрадив її.

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