МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Тілль кинув?'' Лобода схвилювала фанатів відвертим фото

41.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, схвилювала шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позує перед дзеркалом, в чорному вбранні з глибоким декольте.

Крім того, знімок супроводжує досить неоднозначна фраза. Фото співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

''Тілль кинув?'' Лобода схвилювала фанатів відвертим фото

факти

Новини
"Виродки!" Відомий в Росії актор "пройшовся" по Україні

"Сьогодні не дуже-то і весело", - написала Лобода.

Користувачі мережі припустили, що співачка розлучилася з ймовірним батьком своєї молодшої дочки німецьким музикантом Тіллем Ліндеманом.

''Тілль кинув?'' Лобода схвилювала фанатів відвертим фото
''Тілль кинув?'' Лобода схвилювала фанатів відвертим фото
''Тілль кинув?'' Лобода схвилювала фанатів відвертим фото

Світлана Лобода

Співачка, знайома глядачам як екс-солістка популярної групи "ВІА Гра". Тепер Лобода виступає сольно, крім того, Світлана працює ведучою, пише тексти пісень і запустила власну скандальну марку дизайнерського одягу.

Народилася в Києві 18 жовтня 1982 року, але після російсько-українського конфлікту стала частіше з'являтися в Москві і вирішила зробити ставку на російський шоу-бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна українська співачка Світлана Лобода вразила шанувальників оголеним знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.

Особа
Світлана Лобода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
8
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Поматросили и бросили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги