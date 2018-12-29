''Тілль кинув?'' Лобода схвилювала фанатів відвертим фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, схвилювала шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позує перед дзеркалом, в чорному вбранні з глибоким декольте.

Крім того, знімок супроводжує досить неоднозначна фраза. Фото співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Сьогодні не дуже-то і весело", - написала Лобода.

Користувачі мережі припустили, що співачка розлучилася з ймовірним батьком своєї молодшої дочки німецьким музикантом Тіллем Ліндеманом.

Світлана Лобода

Співачка, знайома глядачам як екс-солістка популярної групи "ВІА Гра". Тепер Лобода виступає сольно, крім того, Світлана працює ведучою, пише тексти пісень і запустила власну скандальну марку дизайнерського одягу.

Народилася в Києві 18 жовтня 1982 року, але після російсько-українського конфлікту стала частіше з'являтися в Москві і вирішила зробити ставку на російський шоу-бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна українська співачка Світлана Лобода вразила шанувальників оголеним знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.