"Тепер наречена?" У мережі заговорили про весілля Лорак з молодим коханцем

У мережі заговорили про те, що українська співачка Ані Лорак виходить заміж за свого коханого, 27-річного саундпродюсера Black Star Єгора Гліба.
До такого висновку прийшли шанувальники, побачивши нову фотографію 41-річної співачки, якою вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Ані Лорак і Єгор Гліб
Так, знімок був зроблений в Каліфорнії, де Лорак зараз відпочиває з Єгором. На фото артистка сфотографована в повний зріст.
Однак шанувальники звернули увагу на обручку на безіменному пальці правої руки. Фанати припускають, що Єгор Гліб зробив пропозицію співачці.
"Комусь пропозицію зробили?", "Ви тепер наречена?", – цікавляться в мережі.
Втім, сама Лорак поки що на питання фанатів не відповідає.
Ані Лорак і Єгор Гліб
Instagram @anilorak
Ані Лорак і Єгор Гліб
Instagram @anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.
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