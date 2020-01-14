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14 січня • оновлено в 12:04
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"Тепер наречена?" У мережі заговорили про весілля Лорак з молодим коханцем

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У мережі заговорили про те, що українська співачка Ані Лорак виходить заміж за свого коханого, 27-річного саундпродюсера Black Star Єгора Гліба.

До такого висновку прийшли шанувальники, побачивши нову фотографію 41-річної співачки, якою вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак і Єгор Гліб

Ані Лорак і Єгор Гліб

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Так, знімок був зроблений в Каліфорнії, де Лорак зараз відпочиває з Єгором. На фото артистка сфотографована в повний зріст.

Однак шанувальники звернули увагу на обручку на безіменному пальці правої руки. Фанати припускають, що Єгор Гліб зробив пропозицію співачці.

"Комусь пропозицію зробили?", "Ви тепер наречена?",цікавляться в мережі.

"Тепер наречена?" У мережі заговорили про весілля Лорак з молодим коханцем
"Тепер наречена?" У мережі заговорили про весілля Лорак з молодим коханцем

Втім, сама Лорак поки що на питання фанатів не відповідає.

Ані Лорак і Єгор Гліб

Ані Лорак і Єгор Гліб

Instagram @anilorak

Ані Лорак і Єгор Гліб

Ані Лорак і Єгор Гліб

Instagram @anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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Мерцалов-Валуа Егор
Мерцалов-Валуа Егор
Турецкий проект не пошёл??))
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Гоша Злой
Гоша Злой
она карликового роста а чувак, судя по фото, еще ниже....
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