Тарабарова про післяпологову депресію: дуже важко не скотитися

Українська співачка Світлана Тарабарова зовсім скоро стане мамою вдруге. Знаменитість на останніх термінах вагітності активно займається улюбленою справою – музикою, і навіть після пологів зірка не збирається залишати творчість заради декрету.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL артистка розповіла про материнство, а також поділилася подробицями про другу вагітність.

– Розкажіть, як змінилося ваше життя після появи першої дитини. Чи змінилося у вас ставлення до себе з приходом материнства?

– Банально, але життя дійсно наповнилося змістом (а вільний час кудись зник) Ставлення до себе, найімовірніше, залишилося тим же, правда, іноді дуже хочеться себе пожаліти.

– Після перших пологів ви швидко повернулися до роботи. Чи не пошкодували? І після других пологів продовжуватимете працювати в такому ж темпі? Як поєднуватимете роботу й материнство?

– Перша дитина показала, що поєднувати роботу й материнство можливо, окрім того, протягом першої вагітності я написала цілий альбом, а під час другої підготувала музичний подарунок дитині і, сподіваюся, та любов і тепло, що я вклала в слова пісні, оберігатимуть її все життя. Та що там пісня – ми зняли ціле реаліті з 10 серій про життя вагітної артистки.

– Чи було у вас колись емоційне вигорання? Як не опуститися в рутину з маленькими дітьми?

– Звичайно, поява дитини – це божевільні емоції, за якими приходить рутина. Дуже важко не скотитися до післяпологової депресії... Але тут мені реально допомогла робота – я маю можливість займатися улюбленою справою і це дає додаткові сили.

– Який у вас підхід до виховання дітей? Хто вам допомагає у цьому? Ви з чоловіком поділяєте обов'язки?

– Тут ще складно зрозуміти, хто кого виховує – ми сина або він нас. Так, без допомоги батькам, які працюють, не вижити. У перші тижні мені дуже допомогла сестра, потім настала черга кумів, а трохи пізніше в житті Івана з'явився друг (назвати нянею чарівну жінку, яка допомагає нам виховати це чудо, у мене язик не повертається). З чоловіком не було розмови про конкретний поділ обов'язків – він якось сам відчуває момент, коли потрібна допомога.

– Що найскладніше в материнстві?

– Найскладніше для мене це задавити в собі синдром відмінниці і прийняти, що ми всі не ідеальні і потрібно просто жити.

– Чи готувалися ви з чоловіком до появи другої дитини? Або все вийшло спонтанно?

– Ми шалено хотіли ще дівчинку, і, здається, нас почули.

– З якими труднощами ви зіткнулися під час другої вагітності? Чи є відмінності між першою і другою вагітністю?

– Так, різниця велика – здається, організм тільки-но відновився і знову живіт. Дворічний малюк справедливо вимагає свою частку уваги мами, практично не залишає часу на відпочинок, якого в першу вагітність було набагато більше.

– Які у вас були емоції, коли дізналися, що вагітні вдруге? Як розповіли чоловікові про вагітність?

–- Ми дізналися це разом. Це була перша наша самостійна поїздка після народження Вані, ми вирвалися на два дні в Барселону, рік мріяли про те, як проведемо уїк-енд разом, а після прильоту в перший же день відчула натяки на токсикоз – тут же купили тест і весь залишок уїк-енду просто світилися від щастя.

– Спільні пологи: за або проти? І чи погодилися б ви народжувати в домашніх умовах?

– Вдома народжувати я не готова. Є в цьому певні ризики, в яких я просто не бачу сенсу. А ось партнерські пологи – це дуже важливо. Чоловік був зі мною вперше і дуже допомагав, його присутність була важливою для мене. Сподіваюся, так буде і вдруге.

– Як старша дитина сприйняла новину про те, що в неї скоро з'явиться сестричка? Як реагуватимете на ревнощі з боку сина?

– Іванові тільки-но виповнилося 2 роки (обидві дитини будуть вересневі), і хоч він уже сповна говорить і майже вміє рахувати до 10, і 100% помітив зміни в образі мами. Але мені здається, що тверде усвідомлення того, що в нього з'явитися сестричка, прийде до нього трохи пізніше. Ревнощі будемо лікувати любов'ю.

Варто відзначити, що Світлана Тарабарова вперше стала мамою 9 вересня 2018 року. Співачка народила чоловікові Олексію Бондарю сина Івана.