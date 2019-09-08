"Танці з зірками": всі подробиці третього випуску шоу

8 вересня на телеканалі "1+1" пройшов третій випуск популярного шоу "Танці з зірками".
Суддями в цьому сезоні шоу стали Влад Яма, Катерина Кухар та Франциско Гомес. OBOZREVATEL розповідає всі подробиці, фото і відео — все це в одному матеріалі.
21:00. Третій випуск танцювального шоу почався з виступу фіналіста проекту "Голос Країни" KHAYAT. Зазначимо, що 8 вересня всі учасники шоу танцюватимуть винятково під українські пісні.
Пари не знають, у якій послідовності будуть виходити на паркет, тому ведучі Тіна Кароль і Юрій Горбунов провели жеребкування.
21:11. Першими танцюють у цьому випуску Олена Шоптенко та Олексій Яровенко. Пара виконала чуттєву румбу під пісню Тіни Кароль та гурту Бумбокс "Безодня". Танцюристи зазначили, що присвячують свій виступ українським полоненим, котрі повернулися із РФ.
Пара отримала не дуже позитивні відгуки від суддів, оскільки, на їхню думку, в танці було занадто мало елементів румби. В Шоптенко і Яковенка — 23 бали.
На балконі танцюристів 8 вересня зустрічає Наталя Могилевська.
21:22. Наступними на паркет вийшли Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Вони танцюють хіпхоп під пісню Jerry Heil "Охрана отмєна". Судді залишилися незадоволені виступом пари.
"Після такого хіпхопу, в шоу може залишитися на одного лисого менше", — сказав Влад Яма.
В результаті Кукуюк і Дружиніна отримали всього 15 балів.
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21:33. Під пісню Гайтани "Шаленій" на паркет вийшли Даніель Салем і Юлія Сахневич. Пара виконала фристайл. Судді залишили позитивні відгуки про виступ танцюристів і поставили їм 26 балів.
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21:59. На паркет вийшли Надія Матвєєва і Валерій Шохін. Вони виконали Віденський вальс. Судді не надто позитивно оцінили танець, незважаючи на те, що залишили парі декілька компліментів.
"Думаю, зараз багато жінок, які на вас дивилися, вирішили зайнятися бальними танцями. Однак, Надю, ми звісно хвилювалися, коли ви потрапили в зону ризику, але якщо ви не навчитеся контролювати свою гравітацію тіла, то покинете нас", — сказала Катерина Кухар.
Матвєєва і Шохін отримали 20 балів.
@nadezhda_matveeva_nadya, як професійна порадниця, хоч и не вірить у вроки, та червону нитку на всяк випадок одягнула, аби НЕ наклікаті на собі прокляття Могілевської. Зустрічай на паркеті Надію Матвєєву та Валерія Шохіна! Підтрімуй пару смс-повідомленнями з кодом 09 на номер 7914, дзвони 0900 900 014 або голосуй у мобільному додатка @ 1plus1.video # танціззіркамі
22:09. Наступними на головний танцювальний майданчик країни вийшли Людмила Барбір і Дмитро Жук. Пара виконала пасадобль під пісню "Плакала" гурту KAZKA. Своїм чуттєвим танцем вони хотіли звернути увагу суспільства на проблеми сімейного насильства.
"Такої жорстокості я від вас не очікувала, але спасибі за такий важливий соціальний аспект", — сказала Кухар.
Пара отримала 26 балів.
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22:20. Один із головних претендентів на "Кубок Комарова" Дзідзьо і його партнерка Яна Цибульська присвятили фолькмодерн українськими традиціями.
"Ви з тих конкурсантів, які важко рухаються. Але це вас не зупиняє. Україна вас вже любить і звідси вас ніхто вже не вижене", — прокоментував танець Франциско Гомес.
Дзідзьо і Цибульська отримали 18 балів.
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22:29. Ксенія Мішина та Євген Кот, які в минулому випуску отримали 30 балів, цього разу танцювали танго. Судді позитивно відгукнулися про танець. Зазначимо, що інші учасники вважають цю пару сильними конкурентами.
"Боявся моргнути, щоб нічого не пропустити. Я справді вже "підсів" на вашу пару", — зазначив Яма.
22:53. На паркет вийшли Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук. У минулому випуску шоу ведучий підкорив усіх, виступивши в образі Олега Винника, а ось у цьому вирішив зворушити шанувальників ліричним фокстротом під пісню Сергія Бабкіна.
"Мені подобається, коли артисти виходять із зони комфорту. Але я б дала вашим бальних рухам більше впевненості", — зазначила Кухар.
Пара отримала 24 бали.
23:06. На паркет вийшли одні з фаворитів сезону Олена Кравець та Максим Леонов. Пара виконала запальну сальсу і викликала захоплення у глядачів. Правда, судді не оцінили старання танцюристів і залишили не надто позитивні коментарі.
"У цьому проекті ви повинні орати, як кінь, і пурхати, як метелик", — сказала Кухар Олені Кравець.
Пара отримала 19 балів.
23:14. "Головна конкурентка всіх дівчат" Анна Різатдіонова, яка травмувала спину в минулому випуску шоу, та її партнер Олександр Прохоров виконали віденський вальс.
"Якщо ви хочете перемогти — вам щотижня потрібно нас дивувати", — висловився Влад Яма.
Пара отримала 28 балів.
23:23. Серьога й Аделіна Делі здивували всіх своїми костюмами. Зазначимо: репер зізнався, що вирішив отримати український паспорт.
"Ви повинні йти далі і я б хотів побачити через тиждень від вас ще один танець", — сказав Влад Яма.
Серьога і Делі отримали 20 балів.
Серьога єдиний Із тих, хто був Минулого тижня у зоне ризики, не вірить в прокляття Могілевської. Проти вірить в чари Чорного лебедя, Нашої Маргариті - @ekaterinakukhar_official Чи подіють ЦІ чари на паркеті - Дивіться просто зараз. Відправляй смс-повідомлення з кодом 08 на номер 7914, дзвони за номером 0900 900 014 або голосуй у мобільному додатка @ 1plus1.video # танціззіркамі
23:49. Наступними на паркет вийшли Вікторія Булітко й Дмитро Дігусар. Судді залишили позитивні коментарі, але в результаті пара отримала тільки 18 балів.
Зустрічай @bulitka и @dikusar_dmitriy Що смороду для нас сегодня підготувалі – Дивіться та не забувай відправляті смс-повідомлення з кодом 06 на короткий номер 7914, дзвонити за номером 0900 900 006 або голосувати у мобільному додатка @ 1plus1.video # танціззіркамі
23:29. MARUV і Jay вийшли на паркет останніми. Епатажна співачка вкотре вразила суддів і зал своїм вбранням. Пара виконала контемпорарі.
Танцюристи отримали 24 бали.
Цікаво, якові несподіванку цього разу нам підготувала латекс-діва? Зустрічайте @maruvofficial та @ jay.dmitriy.enko.reality Щоб підріматі пару, відправляй смс-повідомлення Із кодом 14 на номер 7914, дзвони за номером 0900 900 014 або голосуй у мобільному додатка @ 1plus1.video # танціззіркамі
0:08. Усі пари виступили. У результаті, після оцінювання суддів, в кінці турнірної таблиці опинилися Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна.
А після підрахунку глядацьких голосів проект покинули Серьога й Аделіна Делі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
До початку проекту деякі учасники вже отримали травми: Вікторія Булітко вивихнула ногу, а TAYANNA – зміщення ребра.
Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за п'ять сезонів, читайте в нашому нашому ексклюзивному матеріалі за посиланням.
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