'Танці з зірками': стало відомо ім'я першого судді четвертого сезону шоу

Українська балерина Катерина Кухар розповіла, що цієї осені в четвертий раз буде оцінювати танцювальну майстерність зірок у проєкті "Танці з зірками" на "1+1".

Про це вона повідомила в студії "Сніданку з 1+1". Катерина зізналася, що вже з нетерпінням чекає новий сезон, і заінтригувала глядачів, повідомивши, що в суддівській панелі можливі зміни.

"Ми всі скучили за цими неймовірним емоціям, які дарує нам мистецтво і "Танці з зірками". Тому вечірка відбудеться і кінець світу скасовується. Новий сезон буде найтанцювальнішим в історії, з неймовірними зірковими учасниками, а в суддівському складі теж відбудуться зміни", – заінтригувала Кухар.

Катерина Кухар стане суддею четвертого сезону "Танців з зірками" (Instagram Катерини Кухар)

Нагадаємо: в третьому сезоні членами журі були Влад Яма, Франсиско Гомес, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс.

Нещодавно організатори "Танців з зірками" заявили про старт четвертого сезону шоу. Вони зазначили, що новий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.

Також найближчим часом обіцяють назвати імена ведучих, танцюристів і зіркових учасників четвертого сезону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцями третього сезону "Танців з зірками" стали актриса Ксенія Мішина та її партнер – танцюрист і хореограф Женя Кот.