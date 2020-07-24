'Танці з зірками': солістка The Hardkiss Юлія Саніна стане учасницею нового сезону

Українська співачка, лідерка популярного колективу The Hardkiss Юлія Саніна візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Співачка прийняла традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від актриси Дар`ї Петрожицької. Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ну що, друзі, я приймаю танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької. Я готова! Рокери затанцюють! Ви зі мною?" – написала Юлія.

Юлія Саніна візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками"

Саніна також кинула виклик солістці гурту "НеАнгели" Славі Камінській. Вже скоро стане відомо, чи погодиться співачка брати участь в шоу.

Нагадаємо, вже відомі імена п'ятьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк і Дар`я Петрожицька. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос, а також актори Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька.