"Танці з зірками": подробиці одинадцятого випуску шоу

У неділю, 3 листопада на каналі 1+1 відбудеться 11 прямий ефір шоу "Танці з зірками". На цей раз темою вечора стане повернення героїв.
Учасники попередніх сезонів отримають можливість згадати, як все було, і в складі тріо ще раз випробувати свої сили на паркеті. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.
Танці з зірками
1+1
Вечір традиційно будуть вести шоумен Юрій Горбунов та співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників чекатиме співачка і ведуча Регіна Тодоренко.
Також на шоу повернеться українська співачка TAYANNA.
Ще одна приємна новина 🎉 Спеціальнім гостем одінадцятого ефіру стані співачка та ведуча @zhvl_official TAYANNA @tayanna_reshetnyak. Чи не втрачай можлівість Побачити Виступ артистки наживо - КУПУЙ квиток на генерального репетіцію та прямий ефір за ПОСИЛАННЯ в сторіз. # танціззіркамі
Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.
Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".