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3 листопада • оновлено в 12:09
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"Танці з зірками": подробиці одинадцятого випуску шоу

1.2т Читати матеріал російською

У неділю, 3 листопада на каналі 1+1 відбудеться 11 прямий ефір шоу "Танці з зірками". На цей раз темою вечора стане повернення героїв.

Учасники попередніх сезонів отримають можливість згадати, як все було, і в складі тріо ще раз випробувати свої сили на паркеті. OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

Танці з зірками

Танці з зірками

1+1

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Вечір традиційно будуть вести шоумен Юрій Горбунов та співачка Тіна Кароль. А на балконі зіркових учасників чекатиме співачка і ведуча Регіна Тодоренко.

"Танці з зірками": подробиці одинадцятого випуску шоу

Також на шоу повернеться українська співачка TAYANNA.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу у дівчини сильно підскочив тиск.

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Тема
Танці з зірками
Тег
Танці з зірками
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