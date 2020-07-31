'Танці з зірками-2020': стало відомо імена партнерів Alyona Alyona і Дмитра Танковича

Український телеведучий Дмитро Танкович та реп-виконавиця Alyona Alyona боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.

Про це повідомляє "ТСН". Так, партнеркою Дмитра Танковича стане танцівниця й хореографиня Ілона Гвоздьова, яка попри вагітність підтвердила свою участь в шоу. Зазначимо, що на її рахунку вже є одна перемога в "Танцях з зірками".

"У мене найкраща партнерка. Наш дует можна сміливо назвати "телепузиками", адже у мене є такий гарний акуратненький животик і в Ілони такий же. Мені хотілося зустріти на проєкті партнерку, із якою ми б ідеально поєднувалися. Коли ми почали репетирувати номер для промо, я зрозумів, що Ілона дуже суворий вчитель, але в цьому є великий плюс. до того ж, вагітній жінці не можна відмовити, жоден чоловік так не буде ризикувати. Мені здається, з Ілоною у мене немає проблем, вона просто б'є батогом, ставить на гречку, але я вже навчився ходити з лівої ноги й з правої", – поділився Танкович.

Ілона Гвоздьова та Дмитро Танкович (фото – tsn.ua)

Партнером Alyona Alyona в шоу став танцюрист і хореограф Юрій Гурич. Він братиме участь в "Танцях з зірками" вперше.

"Вважаю, що з партнером мені дуже пощастило – він справжній професіонал. Скажу відверто – справжній виклик для мене брати участь в такому проєкті, але я впевнена, що з таким партнером як Юрій, ми зможемо запалити паркет і здивувати глядачів!" – зазначила вона.

Юрій Гурич і Alyona Alyona (фото – tsn.ua)

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена дев'яти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.